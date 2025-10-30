Cargos del PP admiten que su senador estuvo "atropellado" ante Sánchez y no descartan volver a citar al presidente

Dirigentes del PP han coincidido este jueves en calificar de "atropellado" el interrogatorio que el senador del Grupo Popular Alejo Miranda de Larra ha realizado al presidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. También están de acuerdo en que Pedro Sánchez ha incurrido en "excesivas evasivas" e "inconcreciones", por lo que no descartan que el PP pueda volver a citarle en el Senado.

Así lo trasladan a Europa Press diferentes cargos del partido tras cinco horas de comparecencia de Sánchez, quien ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque nunca por encima de mil euros y que fueron "anecdóticos". Además, ha negado sobresueldos en el PSOE y ha reconocido que el exministro José Luis Ábalos fue de su "máxima confianza", pero que sus "hábitos personales" le repugnan.

En 'Génova' han criticado que haya recurrido "en más de 40 ocasiones" al "no me acuerdo" o "no me consta" y que no haya "despejado ninguna duda sobre la contabilidad B del PSOE". Es más, consideran que en los medios de "todos los países" se va a ver a un presidente del Gobierno que no ha respondido a "las preguntas sobre la corrupción de su familia, su partido y su Ejecutivo". "El objetivo está conseguido", han proclamado fuentes de la dirección del PP.

CREEN QUE NO SE HAN CUMPLIDO LAS ALTAS EXPECTATIVAS

Sin embargo, en las filas del PP no todos sus cargos son tan optimistas y creen que, después de más de un año y medio amagando con citar a Sánchez en el Senado, no se han cumplido las altas expectativas que 'Génova' había puesto con en esta comparecencia.

"Acelerado"; "invasivo"; "atropellado"; "se ha pasado de frenada"; "inquisidor", son algunos de los calificativos que han utilizado en privado dirigentes del PP consultados por Europa Press para referirse al interrogatorio de Alejo Miranda.

Aunque coinciden en que hay que impedir que Sánchez "coloque su libro" con largas exposiciones, creen que ha "interrumpido demasiado" al presidente, impidiéndole contestar. "Yo creo, señoría, que se responde usted mismo", ha llegado a espetarle Sánchez al senador del PP cuando éste le ha propuesto un careo con el exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama.

"Si no dejas responder, no puedes luego reconvenir a Sánchez y afearle que no contesta", resume un parlamentario del PP, que cree que Miranda tampoco ha sabido trasladar de la mejor forma posible su ingreso por Covid. Al inicio de su intervención, espetó a Sánchez: "Mientras yo estaba intubado en la UCI, sus número dos y tres se hacían de oro".

"EVASIVAS" E "INCONCRECIONES" DE SÁNCHEZ

Los dirigentes 'populares' consultados aseguran además que el presidente del Gobierno ha incurrido en "excesivas evasivas" e "inconcreciones" y creen que con su recurrente utilización del 'no me acuerdo' o 'no me consta' quiere evitar que el PP pueda denunciarlo por falso testimonio ante la Justicia.

En este contexto, las citadas fuentes creen que Sánchez se sentará de nuevo en la comisión de investigación del 'caso Koldo', máxime cuando, según subrayan, quedan "muchas cosas por salir" sobre "su corrupción".

"El propio Alejo Miranda debería haberle dicho que volverá a ser llamado para que sepa que no ha pasado la prueba ni el calvario", afirma un senador 'popular', que recuerda que hay un nuevo informe pendiente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que afecta al ministro Ángel Víctor Torres.

En las filas del PP hacen hincapié en que hay varias investigaciones abiertas que afectan al Gobierno, al PSOE y a la familia de Sánchez. "Ya sabemos que la estocada final se la dará un juez", sentencia un dirigente 'popular'.

Aunque el propio Sánchez ha dicho a los periodistas que sale "contento" de la comparecencia, en las filas del PP rechazan de plano que "salga vivo". "No se lo cree ni él", recalca un diputado. "Su risa nerviosa e histriónica durante su intervención le delata", añade otro.