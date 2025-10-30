Espana agencias

Almeida cree que Sánchez "está actuando como un corrupto" con sus "evasivas" y "sonrisitas" en el Senado

Por Newsroom Infobae

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está actuando como un corrupto" con sus "evasivas" y "sonrisitas" en la comisión de investigación en el Senado "banalizando" su participación en la que el edil ha venido denominando como "la banda del Peugeot", formada con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Desde la Junta Municipal de Chamberí, donde se ha celebrado la Junta de Gobierno, el alcalde ha declarado que "Sánchez está actuando como lo haría cualquier corrupto" porque "cuando uno da evasivas, cuando uno no quiere contestar, cuando uno dispara a cualquier sitio para no poder contestar una pregunta, actúa y se comporta como lo haría un corrupto".

"Cuando el fiscal general del Estado destruyó su móvil, destruyó sus mensajes, destruyó sus correos electrónicos de tal manera que ha sido imposible completamente poder recuperarlos... No estoy diciendo que el fiscal general sea un delincuente, estoy diciendo que actuó como un delincuente y lo que estoy diciendo de Pedro Sánchez es que actúa y se comporta en esta comisión en el Senado como un corrupto porque no da respuestas", ha manifestado el primer edil.

Además ha querido destacar "algún momento surrealista, como cuando se le ha preguntado por el Peugeot y ha contestado que si da el listado de viajes del Peugeot". "Cuando uno viaja en el Peugeot con una organización criminal sabe perfectamente con quién viaja en el Peugeot", ha lanzado al presidente del Gobierno, al que ha acusado de "pretender banalizar que si se ha cogido el Peugeot con una organización criminal, con Koldo, Ábalos, Cerdán, que eso no tiene importancia cuando eres presidente del gobierno y secretario general del PSOE".

"Y lo evades con una sonrisita y con una explicación absolutamente inverosímil. ¡Claro que se recorrió el Peugeot con esa organización criminal y todos sabemos de lo que debían hablar dentro del Peugeot¡ Hay tres imputados por organización criminal y es difícil pensar que el cuarto no compartiera intereses con esas tres personas", ha declarado el regidor.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Compromis y Geroa Bai acusan al PP de "uso torticero" del Senado y de convertirlo en "escenario de enfrentamiento"

Compromis y Geroa Bai acusan

El PP lamenta el "bloqueo" a la ley antiokupación ante el aumento en provincias como Tarragona

El PP lamenta el "bloqueo"

El TS absuelve al 'Pequeño Nicolás' por fingir que era del Gobierno y le baja condena en el caso sobre una compraventa

El TS absuelve al 'Pequeño

El TSJA inadmite la querella contra el juez que archivó la causa del perito del caso Marta del Castillo

El TSJA inadmite la querella

Una prostituta acusa a un hombre de violarla en Calvià (Mallorca): "Tenía miedo de que me hiciera algo"

Una prostituta acusa a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón anuncia una “reflexión más

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | “Mi Gobierno, junto al de Rodríguez Zapatero, es el más limpio”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

DEPORTES

Un campeón de F1 anuncia

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje