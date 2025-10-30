Espana agencias

Alegría no contempla "en absoluto" que Mazón dimita y asegura que en caso de hacerlo "también eso iría tarde"

La ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que no contempla "en absoluto" que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dimita, y ha asegurado que, en el caso de hacerlo, "también eso iría tarde".

"Si llegase a dimitir también en eso iría tarde. Pero no, no lo contemplo. Y sobre todo después de lo que vi ayer", ha declarado este jueves en una entrevista en 'La noche en 24h' del 'Canal 24 Horas', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el dirigente valenciano fuese increpado por familiares de víctimas de la dana por su presencia en el funeral de estado celebrado este miércoles en el Museu de les Ciéncies. Un acto donde, según la ministra, Mazón estuvo "carente de toda la empatía" y le faltó "el respeto más absoluto a las víctimas, que le pidieron que no asistiera".

Alegría ha criticado que si Mazón estuvo en el funeral de Estado en calidad de presidente de la Generalitat es "sobre todo" porque "hay dos personas que le sostienen", en referencia al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al líder de Vox, Santiago Abascal: "Si Núñez Feijóo no confiara en él y no le diera soporte político, hoy no sería ni presidente de la Generalitat ni por supuesto tampoco presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana".

"A raíz de lo que se vivió el pasado 29 de octubre creo que el líder de un partido que ve lo que sucede, que ve la falta de responsabilidad, que ve cómo durante un año hay un presidente que cada día da una versión distinta, que no da la cara, que le falta el respeto a todas las víctimas... claro que tiene posibilidades para quitarle su apoyo y para que Mazón dejara de ser presidente", ha aseverado.

Así las cosas, la ministra ha argumentado que "lo lógico" es que Mazón "ese mismo día hubiera dimitido". "En la trayectoria política de uno, cuando tomas una decisión pues la piensas, a veces te equivocas, a veces aciertas. A mí si desde luego me hubiera sucedido lo que le pasó al señor Mazón, esa misma noche hubiese dimitido", ha sentenciado.

