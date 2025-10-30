Espana agencias

Abascal afirma que Mazón sufre "un linchamiento" y carga contra el PP por "estar atemorizado" ante Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sufre "un linchamiento" por su gestión de la dana que hace un año dejó más de 200 muertos. Además, ha arremetido contra el PP por "estar atemorizado" ante Pedro Sánchez.

Así lo ha hecho en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde ha asegurado que le ha resultado "repugnante" ver el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que ha llamado "mascarada" y al que no asistió, convertido en un lugar para el "linchamiento" de Mazón y el "indulto" a Sánchez.

"Ante este linchamiento", Abascal ha dicho que le da "pena" y "vergüenza" ver al PP "atemorizado ante Sánchez" e "incluso algunos de ellos (los 'populares') sumándose al linchamiento", sin dar nombres.

Abascal, que ha garantizado que Vox no se sumará a este linchamiento "que patrocina el mafioso de la Moncloa", en alusión a Sánchez, reconoció el martes que Mazón "miente" con las varias versiones que ha dado sobre dónde estaba en los primeros momentos de la dana. También negó que Vox lo respaldara en la Comunidad Valenciana, matizando que sólo apoya los presupuestos para "reconstruir" las zonas devastadas.

En su mensaje de condolencias a las víctimas de la dana, Abascal no mencionó a Mazón. Pero en el de este jueves, el dirigente de Vox recalca que su partido ya ha exigido a Mazón "explicaciones y responsabilidades" por su gestión de la dana. "En parlamentos y en cualquier otro lugar donde tenga derecho a la defensa", ha matizado.

