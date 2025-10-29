Juanma Moreno presenta el lunes 3 de noviembre en Sevilla su primer libro, 'Manual de convivencia. La vía andaluza'

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, presentará el lunes 3 de noviembre en Sevilla su primer libro, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza'.

Según ha anunciado este miércoles en un comunicado la editorial Espasa, encargada de la publicación del libro, Juanma Moreno lo presentará en un acto el 3 de noviembre, a las 19,00 horas, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

Según la editorial, 'Manual de Convivencia' es un ensayo sobre una "forma particular de hacer política, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto e incluso del afecto hacia el adversario". Dividido en 32 capítulos breves, Juanma Moreno, "una de las figuras más relevantes del panorama político español actual, evoca en este libro sus memorias políticas desde que llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular hasta el día de hoy, en el que preside la Junta de Andalucía con mayoría absoluta", según el comunicado.

Espasa señala que, en estas páginas, "el autor reflexiona sobre la convivencia como un valor esencial de la vida pública y privada, y sobre la necesidad de recuperar el respeto, la empatía y la serenidad en el debate social". "A través de su experiencia personal y política, Moreno reivindica el poder del diálogo, la moderación y el entendimiento como herramientas para construir una sociedad más justa y cohesionada", según se añade.

El libro aborda, además, "cuestiones universales como la responsabilidad de los líderes, la gestión del cambio o la importancia de escuchar al otro", según el comunicado de la editorial, donse se apunta que, "con un tono cercano y didáctico, propone una manera de ejercer la política -y de vivir- basada en el sentido común, la templanza y la voluntad de acuerdo; en definitiva, un llamamiento a volver a lo esencial, convivir desde el respeto y la palabra serena".

El pasado 1 de octubre, durante un acto en Sevilla, Moreno se pronunció sobre su libro, señalando que plasma "reflexiones políticas y personales" de sus años como presidente del Gobierno andaluz y de su etapa anterior, cuando ejercía la labor de oposición en Andalucía.

Juanma Moreno señaló que su primer libro es resultado de "un trabajo que no es corto", ya que llevaba "con esa idea aproximadamente dos años", desde que se la planteó "la propia editorial". Desde entonces, según agregó, ha ido "trabajando" junto con su equipo para plasmar "reflexiones políticas" y "personales del transcurso" de sus años de presidente del Gobierno andaluz --cargo al que accedió por primera vez en enero de 2019--, y también de su "etapa en la oposición" al anterior Ejecutivo del PSOE-A.

Así, el también líder del PP andaluz relató que en dicho libro habla de "situaciones" que ha vivido en el Gobierno andaluz, "algunas muy complicadas", y también "de la política en general", de cómo ve él "la política actual". "Hablo de personas, de personajes políticos", aclaró también Juanma Moreno, quien puntualizó así que el 'Manual de convivencia' no es así "ni una biografía ni unas memorias", sino que en él busca "contar vivencias" que ha tenido "a lo largo de estos años, y reflexiones políticas, en el ámbito personal".

Además, Moreno subrayó que en esta publicación quiere "poner en valor algo en lo que cree profundamente, que es la 'vía andaluza', que es la vía antagónica a la polarización y al extremismo" en la que él no se siente "cómodo", al igual que cree que le ocurre a "la inmensa mayoría de la ciudadanía no sólo andaluza, sino española".

Expresó que se siente "muy ilusionado" tras dedicarle "muchas horas" a esta obra que "al principio era prácticamente un ensayo político", pero que "al final ha quedado algo que es mucho más ligero, más ameno", y que espera que "guste".