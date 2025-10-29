Ingresa en prisión provisional el detenido por la muerte de su pareja en Librilla (Murcia)

El titular de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Totana, especializada en materia de Violencia sobre la Mujer, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del detenido en relación con la muerte de su pareja, una joven de 19 años, el pasado fin de semana en la Librilla.

El investigado, de 27 años, ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este miércoles, una vez concluidas las diligencias policiales, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Tras su declaración, y a la vista del contenido del atestado y los informes preliminares del Instituto de Medicina Legal, el juez ha acordado la medida cautelar de prisión provisional, atendiendo a la gravedad de los hechos y la existencia de indicios racionales de criminalidad, para asegurar la presencia del investigado en el proceso y evitar tanto el riesgo de fuga como la posible obstaculización de la investigación o la destrucción de pruebas.

Este procedimiento se abre después de que la titular de la plaza 4 del mismo Tribunal de Instancia, de guardia en el momento de los hechos, que autorizó el levantamiento del cadáver y ordenó que se practicaran las primeras diligencias de investigación, se inhiba a favor de aquél.

La causa se instruye por un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, cuya calificación jurídica definitiva se determinará en el curso de la instrucción.