Feijóo pide que "toda la energía que se dedica a politizar" la dana se centre en la "reconstrucción"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que "toda la energía que se dedica a politizar" la dana que se produjo hoy hace un año y que dejó 237 personas muertas, 229 de ellas en la provincia de Valencia, "se dedique sólo a la reconstrucción".

"Hoy recordamos con profundo dolor a las víctimas de la dana que se produjo hace un año en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Por supuesto a todos sus familiares y a quienes lo han perdido todo", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red social X.

El líder de la oposición ha insistido en que "ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase sólo a la reconstrucción".

Feijóo acude este miércoles al funeral de Estado que se celebra en Valencia en recuerdo de las 237 víctimas que la dana dejó el 29 de octubre de 2024, 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Albacete y otra en Málaga.

El acto tiene lugar a partir de las 18.00 horas en el Museu de las Ciencias de Valencia, donde se honrará la memoria de los fallecidos con los discursos de tres familiares, un minuto de silencio, la interpretación de piezas musicales y la lectura de los nombres de los 237 fallecidos en la tragedia, que serán "los grandes y verdaderos protagonistas" del acto.