Feijóo, a Sánchez: "Volverá a mentir este jueves en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir con la financiación" del PSOE y más cuestiones y se ha mostrado convencido de que este jueves tampoco dirá la verdad en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

"Volverá a mentir mañana en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, que ha arrancado con un minuto de silencio por las 237 víctimas de la dana que afectó a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Feijóo ha afirmado que Sánchez también "miente cuando dice que gobierna, cuando dice que tiene mayoría" y "cuando dice que es el gobierno más estable" y ha recalcado que "si de verdad no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad, estaría convocando elecciones". "Ya veremos lo de su contabilidad B. Lo que es seguro es que no tiene plan B para gobernar", ha aseverado.

SÁNCHEZ: "ES EL DÍA DE LAS VÍCTIMAS DE LA DANA"

En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha evitado responder a la pregunta de Feijóo acerca de si "piensa decir la verdad" este jueves en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado alegando que "hoy no es el día". "Es el día de las víctimas de la dana, en Valencia y otros territorios".

"Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunidad valenciana. Y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas", ha finalizado el presidente del Gobierno.

