En libertad con cargos la trabajadora acusada de maltrato a menores en una guardería de Jerez (Cádiz)

La trabajadora de la guardería privada de Jerez de la Frontera (Cádiz), que está acusada de maltratar a cuatro menores, ha quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial este pasado martes, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La mujer fue detenida ayer martes por la Policía Nacional y pasó ese mismo día ante el juez para declarar, decretándose su libertad sin que hayan trascendido los posibles cargos aplicados contra su persona.

Tal y como han contado estas mismas fuentes, la educadora llevaba 20 años trabajando en esta guardería y fue la propia directora del centro la que interpuso la denuncia tras tener indicios de actos de maltrato a cuatro menores de la guardería.

Tras observar situaciones "extrañas" con menores llorando y actitudes sospechosas, desde la dirección se aplicaron medidas para recabar posibles pruebas, con la colocación de cámaras ocultas. Estas fueron las que habrían grabado a la trabajadora maltratando a estos niños y niñas.

La Policía Nacional de Cádiz, a través de su Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), ha sido la encargada de recoger la denuncia e iniciar la investigación.

La Junta de Andalucía ya explicó ayer que la guardería es un centro adherido a la administración andaluza para cuestiones relativas a bonificaciones a padres, y que no se tiene competencia en materia de contratación de personal ni del propio funcionamiento del centro.