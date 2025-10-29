Espana agencias

El TSJIB confirma la condena al expárroco de Can Picafort a dos años y un día de prisión por abusos sexuales a una menor

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la condena de la Sección Primera de la Audiencia Provincial al expárroco de la iglesia de Can Picafort, en el municipio mallorquín de Santa Margalida, a dos años y un día de prisión por un delito de abusos sexuales a menor de 13 años.

El Tribunal desestima de este modo el recurso de apelación y considera que "la Audiencia Provincial ha valorado la prueba practicada en su conjunto, analizando los elementos de cargo y de descargo, habiéndolo hecho de una manera razonable y lógica, ajena a la arbitrariedad y favorecida por el principio de inmediación".

La Sala confirma la pena impuesta y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante cinco años y seis meses.

Además, tendrá que pagar a la perjudicada 15.000 euros. "Este tribunal de apelación entiende que el recurrente no proporciona argumentos convincentes para rebajar la indemnización", señala el TSJIB.

La sentencia también ratifica la condena a la Diócesis de Mallorca como responsable civil subsidiario en caso de insolvencia del responsable civil directo.

Los magistrados aprecian que es perfectamente posible, dada la naturaleza de los hechos enjuiciados, que la Audiencia Provincial distinga y haya considerado probados los manoseos y tocamientos en la vagina de la víctima por parte del acusado "y no de la introducción de dedos, puesto que ésta siempre ha mantenido intacto su relato en cuanto a los tocamientos, así como el lugar, tiempo y circunstancias concurrentes".

De acuerdo con la resolución, "lo único tardío y no corroborado por otros elementos probatorios fue el acceso carnal, lo cual ha sido ponderado en beneficio del acusado y así aparece razonado en la sentencia de manera rigurosa, lógica y con sujeción a las máximas de experiencia".

En relación a la tardanza de la víctima en denunciar los hechos, la Sala apunta que el retraso en contar lo sucedido y denunciar "no incluye por sí mismo un factor de duda en la credibilidad de la víctima de delitos sexuales, ya que las especiales características de éstos, que favorecen la revictimización, al hacer 'más victimas a la víctimas', explica que pueda presentarse la denuncia con una elevada diferencia desde la fecha de ocurrencia de los hechos, sin que ello suponga una merma de la credibilidad".

Contra dicha sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a un año y nueve meses el exprocurador del PSOE en Soria, Ángel Hernández, por amenazas a su expareja

Infobae

Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de su pareja de 19 años en Librilla (Murcia)

Infobae

El Supremo ratifica la sentencia contra ArcelorMittal por vulneración del derecho a la huelga en 2023

El Supremo ratifica la sentencia

Ingresa en prisión provisional el detenido por la muerte de su pareja en Librilla (Murcia)

Infobae

El exgerente y una trabajadora del PSOE dicen que los pagos a Organización iban a Koldo sin mayores comprobaciones

El exgerente y una trabajadora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las tarjetas de crédito españolas

Las tarjetas de crédito españolas robadas catapultan su precio en el mercado negro de la dark web: “Es comparable a una entrada de cine”

El Betis presenta su propia antena de satélites: el club y GMV instalarán un importante sistema de seguimiento espacial en sus instalaciones

Una mujer y sus hijos tendrán que abandonar la vivienda que la Guardia Civil entregó a su padre por no tener el derecho de subrogación

Las víctimas de la DANA exigen a Mazón que no vaya al funeral y le retan: “Si hay foto, nos pondremos de espaldas”

Primer aniversario de la DANA de Valencia, en directo | Mazón no dimite y las víctimas le retan en el funeral: “Hubo cosas que debieron funcionar mejor”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 29 octubre

Cuál es el precio de la luz en España para este 30 de octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Qué es el ‘flex living’ del que hablan inmobiliarias: otra alternativa habitacional que gana terreno en Madrid

DEPORTES

El Barcelona empieza a parar

El Barcelona empieza a parar los pies a Lamine Yamal: iba a entrevistarle otro streamer

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”