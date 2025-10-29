El PP atacará a Sánchez en el Senado con distintos casos abiertos para retratarle como "número 1 de todas las tramas"

El PP buscará este jueves en el Senado acorralar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con todas las investigaciones abiertas en torno al Gobierno, el PSOE y su familia con el objetivo de retratarle como el "número uno de todas las tramas de corrupción", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha citado a Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' de la Cámara Alta --donde tiene mayoría absoluta-- para que aclare el "origen" del dinero en metálico que circulaba por la sede del PSOE y que no tiene "respaldo documental", según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Eso sí, alberga pocas esperanzas de que "diga la verdad", según fuentes de la cúpula del PP.

De hecho, el propio Feijóo se ha mostrado convencido en la sesión de control al Gobierno del Congreso de que el presidente del Gobierno no dirá la verdad. "Volverá a mentir este jueves en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted", le ha espetado.

EL DINERO EN METÁLICO EN "BILLETES GRANDES"

En 'Génova' señalan que formularán a Sánchez las preguntas que le haría "mucha gente" en la calle, como cuál es el "origen" del dinero en billetes grandes que se distribuía en Ferraz en sobres. A su juicio, las recientes declaraciones de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos apuntan a una posible contabilidad b del PSOE y traen a la memoria las "bolsas de basura llenas de billetes" en Ferraz de las que hablaba la empresaria Carmen Pano, según fuentes de la formación.

Así, el PP ha recordado que este martes el PSOE mandó un escrito al Tribunal Supremo en el que decía que había reclamado dinero en efectivo a la entidad bancaria en la que tiene sus cuentas corrientes, especificando que había solicitado el dinero en billetes pequeños.

Sin embargo, el PP recalca que Koldo García ha asegurado --en una reciente entrevista en 'El Español'-- que ha recibido dinero del PSOE "en billetes grandes", algo que, según fuentes del PP confirma que "esos billetes que salen de Ferraz no llegaron" del banco. "Koldo empieza a confesar", resaltan.

"TOCAREMOS TODOS LOS PALOS"

Los 'populares' ya anticipan que aprovecharán la presencia de Sánchez en la comisión del Senado para que ofrezca explicaciones de todas las investigaciones abiertas, pasando por 'caso Hidrocarburos', el 'Delcygate' o el 'caso Koldo y las mascarillas'.

El PP también pedirá explicaciones por los "enchufes" a familiares y recordará la vinculación de personas del entorno de Sánchez con la prostitución, como su "condescendencia" al permitir que se "pagarán pisos a sobrinas" o el negocio de las saunas del padre de su esposa, según las mismas fuentes.

"Tocaremos todos los palos", resumen en el equipo de Feijóo, donde destacan que se trata de visualizar el "umbral de decencia" de Sánchez y que es el "número uno de todas las tramas". "Uno puede tener una manzana podrida pero si se pudren todas alrededor, lo mismo el podrido eres tú", apostillan.

En 'Génova' creen que la "imagen demoledora" de Sánchez testificando en una comisión de investigación tendrá repercusión internacional. Fuentes del equipo de Feijóo aseguran que si el presidente "necesita apoyo moral" este jueves puede acudir acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez-Pérez-Castejón.

EL PP MANTIENE LA INCÓGNITA SOBRE QUIÉN LE INTERROGARÁ

El PP mantiene la incógnita sobre quién será el senador que se encargará de interrogar al jefe del Ejecutivo y no lo desvelará públicamente hasta este mismo jueves. En las quinielas figuran los senadores Alejo Miranda, Rocío Dívar o Fernando Martínez Maíllo.

Eso sí, en 'Génova' aseguran que el "fuego real" empezará con el interrogatorio del PP a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' e insisten en que recogerá las preguntas que la gente quiere que formule. "Los ciudadanos juzgarán si el presidente colabora o no colabora", afirman.

Además, el PP ya alerta a Pedro Sánchez de las consecuencias de "mentir" en una comisión de investigación, que puede acarrear pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses, según el artículo 502.3 del Código Penal.

"Si Sánchez incurre en falso testimonio y le pillamos en una mentira, que el PSOE no espere condescendencia por parte del PP. Vamos a mirar la comparecencia con un criterio político y jurídico", avisan fuentes próximas a Feijóo, que recuerdan que una juez ya ha abierto una investigación contra Santos Cerdán por faltar "sustancialmente a la verdad" sobre el 'caso Koldo' en Senado.

Sánchez es el primer presidente en ejercicio en sentarse en una comisión de investigación por hechos ocurridos durante su mandato, ya que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero también fue citado en el 2004 --cuando era presidente del Gobierno-- en la comisión sobre el 11-M pero esos atentados habían tenido lugar al final de la etapa de Gobierno de José María Aznar.