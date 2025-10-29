Espana agencias

El Congreso rechaza regular el uso de software espía y el PSOE acusa a ERC de "revivir el fantasma del Estado profundo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición no de ley de ERC en la que instaba a reforzar la regulación sobre el uso del software espía en España en casos como el de Pegasus, una iniciativa parlamentaria que ha sido criticada por el PSOE al entender que la formación buscaba "revivir el fantasma del Estado profundo".

"Lo que busca esta proposición no de ley es revivir el fantasma del Estado profundo y colocar a este Gobierno en el mismo saco que aquel que montó las cloacas", ha lamentada David Serrada, añadiendo a continuación: "ERC abre el melón y Junts le sigue el juego".

ERC ha justificado la iniciativa, tumbada por el 'no' de PSOE, PP y Vox, en la necesidad de proteger los derechos fundamentales para evitar casos de espionaje como los ocurridos con el programa Pegasus, que afectaron a políticos independentistas, abogados y periodistas.

ERC ha recordado que el software israelí Pegasus se usó en móviles de 65 dirigentes separatistas entre 2017 y 2020, según un informe de Citizen Lab. La comisión de investigación del Congreso sobre la llamada 'Operación Cataluña' también tiene previsto analizar este caso, que ocurrió ya con el gobierno de Pedro Sánchez.

SUMAR SÍ QUIERE REGLAS CLARAS

Sumar, partido que forma parte de la coalición de Gobierno, ha respaldado la PNL de ERC por la necesidad de contar con "reglas claras" sobre el uso de este tipo de software espía. "Nadie discute que se investiguen delitos graves, pero exige estándares muy altos de trazabilidad", ha comentado Lander Martínez.

Durante el debate, la diputada del PP Ana Vázquez ha aprovechado para hurgar en las diferencias entre PSOE y ERC. "Les tratan ya como un felpudo, les toman el pelo", ha comentado, dirigiéndose directamente a la formación independentista.

El PP ha justificado que se intervinieran los teléfonos de "golpistas" por el 'procés' independentista, una idea que también ha respaldado Ignacio Gil Lázaro, de Vox, para rechazar la PNL de ERC al entender que lo que busca es "reforzar a los que quieren debilitar al Estado".

En concreto, la formación liderada por Oriol Junqueras lo que pedía era que el Congreso instara a la aprobación de una legislación específica que limite el uso del software espía a casos de criminalidad grave o amenazas a la seguridad nacional, siempre bajo autorización judicial previa y con revisión periódica de su necesidad.

Además, reclamaba que se prohíba su utilización contra determinadas categorías de personas como periodistas, abogados, defensores de derechos humanos o representantes políticos, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

APIF denuncia una sanción "injusta" de Fiscalía a su presidente y apunta a su acusación contra García Ortiz como motivo

APIF denuncia una sanción "injusta"

Sánchez se enfrenta este jueves a un interrogatorio en el Senado que puede superar las 5 horas y solo faltará el PNV

Sánchez se enfrenta este jueves

España pide más control migratorio a Andorra para tener vuelos de fuera del espacio Schengen

España pide más control migratorio

El CGPJ ve "insuficientes" las 120 plazas de juez autorizadas por Justicia para los tribunales de instancia

El CGPJ ve "insuficientes" las

Acepta 3 años de cárcel un hombre de Vigo que mantuvo relaciones con una menor a la que hizo creer que era más joven

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exgerente y una trabajadora

El exgerente y una trabajadora del PSOE confirman ante el Supremo que los pagos en metálico para Ábalos los gestionaba Koldo García

Las tarjetas de crédito españolas robadas catapultan su precio en el mercado negro de la dark web: “Es comparable a una entrada de cine”

El Betis presenta su propia antena de satélites: el club y GMV instalarán un importante sistema de seguimiento espacial en sus instalaciones

Una mujer y sus hijos tendrán que abandonar la vivienda que la Guardia Civil entregó a su padre por no tener el derecho de subrogación

Las víctimas de la DANA exigen a Mazón que no vaya al funeral y le retan: “Si hay foto, nos pondremos de espaldas”

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Jon Hernández, experto en Inteligencia Artificial, muestra qué sucede si le pides a una IA que invierta en Bolsa o criptomonedas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 29 octubre

Cuál es el precio de la luz en España para este 30 de octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

La nieta de Donald Trump

La nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional: “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo”

Carlos Alcaraz cae en París y compromete su número uno

El Barcelona empieza a parar los pies a Lamine Yamal: iba a entrevistarle otro streamer

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”