AUGC se impone en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, que ha contado con una participación del 37%

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha impuesto en las elecciones del Consejo de la Guardia Civil, el órgano de interlocución con la Dirección General del Instituto Armado, al obtener cinco vocales.

Se trata de las quintas elecciones de renovación de este órgano, que han tenido una participación del 37% para elegir a los 16 vocales que representarán a los guardias civiles en el seno del Consejo de la Guardia Civil.

Según ha informado la Guardia Civil, los resultados provisionales arrojan que AUGC se ha impuesto al obtener cinco vocales por la escala de cabos y guardias, recuperando el liderazgo a costa de Jucil, que tendrá tres vocales.

La Asociación Profesional de Cabo de la Guardia Civil (APC-GC) contará con dos vocales, mientras que AEGC e Independientes de la Guardia Civil (IGC) han obtenido un vocal, respectivamente, todos ellos por la escala de cabos.

Entre los mandos se ha impuesto la Unión de Oficiales (UO), con dos vocales por la escala de oficiales, mientras que ASESGC retiene otros dos vocales por la escala de suboficiales.

A las elecciones estaban convocados un total de 85.542 electores, de los cuales 586 decidieron optar por la vía del voto por correspondencia.

De ellos, han ejercido su derecho al voto 31.725 electores, lo que supone un 37% de participación. En las pasadas elecciones, en 2021, votaron 38.523 electores, lo que supuso un porcentaje de participación del 46,7 %.

