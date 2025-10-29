Espana agencias

Asturias señala que la sentencia del Supremo sobre peajes "requiere un análisis detallado" para el caso del Huerna

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha afirmado este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo, que establece que las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros a los usuarios cuando el servicio se vea afectado por obras, "requiere un análisis detallado" para determinar si puede aplicarse al caso del Huerna (AP-66).

Al ser preguntada por los periodistas, ha dicho que las acciones a seguir por el Gobierno asturiano fueron definidas este lunes, en el marco de la Alianza por las Infraestructuras, y ha recordado que el Principado pedirá la revisión de oficio de la prórroga de peaje del Huerna (AP-66).

Llamedo ha asegurado que el Ejecutivo asturiano continuará "liderando los pasos necesarios para acabar con un peaje ilegal y discriminatorio, una herencia envenenada del Gobierno del Partido Popular".

En relación con la sentencia, la vicepresidenta ha señalado que "requiere de un análisis detallado, de un estudio en profundidad para ver cuál es su fundamento y si sería de aplicación a nuestra situación". "Eso es algo que necesita un estudio riguroso y ver si, como decía, se adapta a la situación de este caso", ha sentenciado.

