APIF denuncia una sanción "injusta" de Fiscalía a su presidente y apunta a su acusación contra García Ortiz como motivo

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha recriminado este miércoles una sanción "injusta" a su presidente, Miguel Pallarés, de la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, 'número dos' del fiscal general del Estado, deslizando que el motivo puede ser que son acusación en el juicio contra Álvaro García Ortiz por presunta de revelación de secretos.

Según ha precisado la asociación en un comunicado, su presidente ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo para impugnar la sanción de 1.000 euros que le han "impuesto" por "la comisión de una falta grave de retraso en el despacho de asuntos".

Pallarés considera "injusta y no ajustada a derecho" la sanción, ha indicado APIF, que menciona que la Inspección Fiscal abrió las diligencias en junio de 2024, meses después de que la propia asociación criticara públicamente la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid con información personal de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Al respecto, indica que en noviembre de 2024 el Promotor de la Acción Disciplinaria decidió abrir expediente disciplinario a Pallarés, al mes siguiente de que la APIF decidiera personarse en la causa contra el fiscal general.

A UNA COMPAÑERA SE LE ARCHIVÓ

La APIF señala que las diligencias abiertas por la Inspección Fiscal "tienen su origen en la resolución de un recurso de alzada interpuesto" por Pallarés "contra una resolución de su fiscal jefe que entendió no ajustada a derecho y que la fiscal superior, una vez desestimada la alzada, elevó a la Inspección".

"No ha habido queja alguna por parte de la fiscal jefe Provincial ni por la Decana de Civil y Discapacidad en relación al trabajo de nuestro Presidente", sostiene.

A la vez, indica que "no ha existido denuncia o queja alguna por ningún ciudadano o Administración Pública respecto a posible demora o retraso en el trabajo" de su presidente.

Y expresa que el Promotor de la Acción Disciplinaria abrió, por las mismas fechas y las misma razones de posible retraso, expediente disciplinario a una compañera de Pallarés con destino en la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

"Pues bien, el Promotor de la Acción Disciplinaria dicta decreto de archivo el 7 de abril de 2025, entendiendo, resumiendo su argumentación, que el sistema informático no ha funcionado adecuadamente. Este motivo, alegado por nuestro presidente, no ha sido aplicado a su expediente disciplinario, que ha terminado con sanción", critica.

APIF defiende que como asociación de fiscales actúa "por la defensa del Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial y la lucha por defender los derechos profesionales de todos los miembros de la carrera fiscal", una tarea que "a veces no ha sido fácil y, en muchas ocasiones, no ha sido comprendida".