Acepta 3 años de cárcel un hombre de Vigo que mantuvo relaciones con una menor a la que hizo creer que era más joven

Un vecino de Vigo ha sido condenado a 3 años de cárcel como autor de un delito agresión sexual a una menor, en una vista de conformidad celebrada este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024. El acusado había contactado a través de redes sociales con la víctima, de 14 años, y, a pesar de que él tenía entonces 37 años, le hizo creer a la chica que tenía 22 años, y mantuvieron relaciones sexuales durante ese tiempo. Fue la madre de la menor la que, al saber que su hija se estaba viendo con un chico mayor, fue al domicilio del él a conocerlo y se percató de que la diferencia de edad era mucho más grande.

Tras reconocer los hechos, el tribunal le ha impuesto 3 años de cárcel y admite las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño (el acusado ya consignó los 15.000 euros de indemnización para la niña).

Al oponerse la Fiscalía a la suspensión de la ejecución la pena, ahora será la Audiencia la que decida si el condenado debe ingresar en prisión y en qué plazo.

Además de esta pena privativa de libertad, se la ha prohibido comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante 5 años, y se la ha impuesto la privación de la patria potestad e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por 5 años.

Igualmente, ha sido inhabilitado para el ejercicio de profesión, oficio o cualquier actividad que conlleve contacto con menores por un tiempo de 10 años, así como la medida de libertad vigilada tras salir de prisión durante 5 años.