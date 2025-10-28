Espana agencias

Tribunal de Cuentas multa a Unión del Pueblo Leonés, Aliança Catalana y 12 partidos locales por infracciones en 2023

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Tribunal de Cuentas ha acordado imponer sanciones de diversa cuantía a catorce partidos locales por infracciones legales cometidas en los gastos de campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023. Entre los multados destacan Unión del Pueblo Leonés (UPL), la Aliança Catalana de la independentista Silvia Orriols, y Democracia Ourensana del alcalde Gonzalo Pérez Jácome.

Se trata de infracciones de las leyes orgánicas del Régimen Electoral General (LOREG) y de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP) que se detectaron en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones locales de 2023.

La mayor cuantía se aplica a Unión del Pueblo Leonés por haber cometido hasta tres infracciones muy graves al haber superado en más de un 10% tres límites de gastos electorales: gastos generales, publicidad exterior y publicidad en prensa y radio. En total, se le imponen sanciones por un total de 72.161,9 euros, según las cifras recogidas por Europa Press.

Tanto Aliança Catalana como Democracia Ourensana han sido sancionadas por superar en más de un 10% el tope de gastos de campaña que fija la legislación, con multas de 431,54 y 3.955,80 euros, respectivamente.

Por el mismo motivo se ha sancionado a la guipuzcoana Abotsanitz (370,44 euros), la cántabra Agrupación de Vecinos Independiente de Santa Cruz de Bezana (953,54 euros), la murciana Alham@una (445,58 euros), la barcelonesa Ara Decidim Ripollet (1.007,65), Ceuta Ya! (1.430,56), el onubene Partido Independiente La Figuereta (3.341,20) y la formación lanzaroteña Yaiza Siempre (1.579,52). Además, se ha impuesto una sanción de 188,28 euros al PSM Mès per Menorca por superar en más de un 10% del límite máximo de gastos de publicidad en prensa y radio.

Asimismo, la formación pontevedresa Manifesto Miñor ha sido sancionada con 171,40 euros por infracción grave al superar entre un 3% y un 10% ese límite máximo de gastos electorales, y la castellonense Beni-Gazlum Tot per Benicarló ha recibido una multa de 57,95 euros por superar ligeramente (entre un 3% y un 10%) su límite de gastos de publicidad en prensa y radio.

Por último, la formación tinerfeña Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) ha sido multada con 30,82 euros por infracción grave al superar entre un 3% y un 10% del límite máximo de gastos de publicidad exterior.

Todas las resoluciones adoptadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños ve "histórica" la ley que dejará las causas penales en manos de fiscales: "Han tenido que pasar 106 ministros"

Bolaños ve "histórica" la ley

El PP dice que el Gobierno quiere aprobar "deprisa" la reforma penal porque "necesita controlar la Justicia"

El PP dice que el

Mazón apela a la "coordinación institucional" y llama a "abandonar la confrontación" en el aniversario de la dana

Mazón apela a la "coordinación

Fiscalía pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo en el 'rito del sapo bufo'

Fiscalía pide cuatro años de

El PSOE entrega al Supremo sus instrucciones para sacar efectivo: "Solicitud al banco, recepción y registro contable"

El PSOE entrega al Supremo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Billetes de 5, 10, 20

Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros:el PSOE justifica ante el Supremo la caja en efectivo de 940.388 euros que manejó en la etapa de Ábalos y Cerdán

Fiscalía pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo en el ‘rito del sapo bufo’

El PP de Getafe señala a la Policía Local por una presunta trama de enchufes y a su jefe por manifestarse por Palestina vestido de uniforme

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís, Bildu y Aliança Catalana por exceder el gasto en las municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

ECONOMÍA

Agricultura desoye a la CNMC

Agricultura desoye a la CNMC y abre la puerta a retirar aceite de oliva del mercado en caso de sobreoferta, aunque descarta que sea necesario

Precio de la luz en España este 29 de octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

DEPORTES

Makhachev da el ‘sí’ a

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”