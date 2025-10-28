Espana agencias

Rufián augura que, tras la decisión de Junts, Feijóo acabará cediendo a las presiones y presentará moción de censura

Por Newsroom Infobae

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que tras la decisión de Junts de escenificar su ruptura con el Gobierno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acabará "cediendo a las presiones" y presentando una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Según su análisis, ahora lo que hay que ver es "quién aguanta más", si el 'popular' ante las presiones que augura va a recibir o el presidente Pedro Sánchez resistiéndose a disolver las Cortes y adelantar las elecciones.

Así lo ha dicho en declaraciones en el Congreso tras mostrar su hartazgo con Junts. "Son muy pesados", ha dicho, tras recordar que su formación lleva más de un año diciendo que el "espacio ideológico natural" de los de Carles Puigdemont es el de PP y Vox porque "son de derechas".

SOBRE JUNTS: SI NO APORTAN, QUE SE APARTEN

"Está bien que si no aportan, se aparten", ha apostillado, antes de apuntar que ahora empieza el juego de "quién aguanta más". Y, según su pronóstico, el que va a aguantar menos va a ser Feijóo, que acabará cediendo a las presiones que, a su juicio, van ir 'in crescendo' "cada vez que Junts haga lo que sabe hacer que es no hacer absolutamente nada".

Además, Rufián ha aprovechado para pedirle a su propio partido que responda a la decisión de Junts con "orgullo y memoria". "Junts nos ha machacado durante seis años por negociar y mejorar la agenda legislativa con el PSOE con el famoso 'a cambio de nada'. Yo le pido a mi partido orgullo y memoria para que señale y plante cara respecto a lo que está haciendo ahora Junts", ha reivindicado.

