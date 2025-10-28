Espana agencias

Rueda ensalza el "valiente" paso de Guardiola al adelantar elecciones: "Qué pena que no cunda el ejemplo en España"

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ensalzado este martes la decisión "valiente" de su compañera de partido y presidenta de Extremadura, María Guardiola, al adelantar las elecciones autonómicas y ha contrapuesto su actitud con la del presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, tras anunciar Guardiola (PP) la convocatoria de comicios anticipados en Extremadura el 21 de diciembre, después de no lograr un acuerdo con el resto de los partidos políticos para sacar adelante los presupuestos.

"Cuando hay un bloqueo y no se puede gobernar, lo lógico es intentar romper ese bloqueo, solucionarlo pidiéndole a la gente que opine", ha defendido el presidente gallego y jefe de filas del PPdeG.

A su juicio, Guardiola toma "una decisión valiente" dado que, ha reflexionado, "siempre que te sometes a unas elecciones, el veredicto lo tienen los ciudadanos". "Sinceramente creo que es lo que había que hacer. Qué pena que no cunda el ejemplo en España", ha apostillado.

No en vano, ha aludido a la decisión de Junts de "dejar de apoyar al Gobierno" estatal. "Nos decían que no van a poder gobernar y parece que esto al PSOE, al presidente Pedro Sánchez, le da exactamente igual con tal de seguir en el puesto", ha lamentado.

"ENORME DIFERENCIA"

En su opinión, esa es la "diferencia" entre "querer gobernar y dar la palabra a los ciudadanos" y "querer seguir a toda costa en un puesto sabiendo que no se va a poder gobernar y que no se va a poder gestionar los asuntos públicos".

"Es la enorme diferencia. Decisión valiente de la presidenta Guardiola y ojalá le vaya bien", ha zanjado.

