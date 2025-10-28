Podemos avisa de que no será Junts quien acabe con Sánchez, sino su "inacción" social, especialmente en Vivienda

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha afirmado este martes que la ruptura entre Junts y el PSOE no pone en riesgo inmediato la legislatura, pero ha advertido de que lo que puede terminar con ella es la "inacción" del Ejecutivo en materia social, especialmente en Vivienda, el "rearme criminal" y su "renuncia a hacer políticas de izquierdas".

"Más allá de las excusas que busca el PSOE y el Gobierno, solo hay una persona que puede decir cuándo termina esta legislatura", ha señalado Belarra en referencia al presidente Pedro Sánchez, del que ha recordado que dijo que continuarán en poder con o sin presupuestos y con o sin apoyo parlamentario.

La dirigente de Podemos ha aseverado que el Gobierno ha demostrado "que no va a hacer una política de izquierdas y desoye a las fuerzas parlamentarias". En su opinión, "cada vez que hay que avanzar en derechos sociales, el PSOE "nunca rema a favor, es un freno", y ha puesto ejemplos de la pasada legislatura como la ley de Vivienda o la ley Trans, que finalmente salieron adelante.

"Cualquiera que haya negociado con el PSOE sabe perfectamente lo que pasa: dicen que van a hacer algo y luego hacen todo lo contrario", ha asegurado Belarra, quien ha acusado al Gobierno de "falta de respuestas" por los precios de la vivienda, su "talón de Aquiles". "Esto está generando un malestar social que está haciendo crecer a la ultraderecha. Vox está disparado en las encuestas. Luego que cada uno asuma sus responsabilidades, ha advertido.