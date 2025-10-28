Espana agencias

MM no consigue el 'sí' del PP para crear un fondo específico del Ayuntamiento de Madrid para Gaza

Más Madrid no ha conseguido los votos del PP en el Pleno de Cibeles, necesarios para aprobar la proposición, para que se restablezca y amplíe la cooperación municipal con la UNRWA, la creación de un fondo municipal específico para la reconstrucción de Gaza, "como se hizo con Ucrania y con Venezuela", con ONG acreditadas y, por último, impulsar un programa municipal de educación y cultura por la paz en escuelas, bibliotecas y espacios públicos.

En un tenso debate, la concejala de Más Madrid Lucía Lois ha sido llamada al orden por llamar "nazis" a Vox, formación que ha calificado al partido de izquierdas como 'HaMás Madrid', sin llamada al orden. La proposición ha sido respaldada por la izquierda y rechazada por PP y Vox.

Lucía Lois ha aprovechado sus primeras palabras para acordarse de las 229 víctimas mortales de la dana de Valencia, de la que mañana se cumplirá un año. "Desde aquí queremos expresar toda nuestra solidaridad con las víctimas, el rechazo a la impunidad del Gobierno y Mazón dimisión, que lleva ya un año tardando", ha lanzado.

Lois ha condenado "el abandono del PP de la defensa de los derechos humanos", como se ha demostrado con "el genocidio en Gaza tras dos años de terror y genocidio", con "más de 65.000 asesinados a las espaldas, de los cuales 25.000 son niños y niñas" y sumando ya 77 años de "abandono internacional del pueblo palestino desde la Nakba y pasando por décadas de colonización ilegal, ocupación y castigo colectivo".

"UN RESORT SOBRE LAS RUINAS"

"Hoy, dos años después, los palestinos y palestinas vuelven a un escenario en el que se intenta normalizar la barbarie y donde se presenta como un plan de paz lo que es no más que una propuesta de continuidad y un sistema de apartheid. El llamado plan de Donald Trump para Gaza es convertir el territorio en un resort levantado sobre ruinas con los palestinos como mano de obra esclavizada", ha lanzado Lois, que no ha olvidado "el uso del hambre como arma de guerra, un delito contra la legalidad internacional".

Más Madrid se sumará "a todas las flotillas de la libertad que haga falta para romper el bloqueo, como lo hizo la diputada Jimena González, y como ha hecho el Ministerio de Sanidad, trayendo a niños y niñas que necesitan tratamientos urgentes y que su jefa, Isabel Díaz Ayuso les ha negado en los hospitales madrileños".

