La vicealcaldesa de la capital vaticina a Más Madrid que por haberse "encadenado a Pedro Sánchez se van a hundir con él"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha vaticinado a Más Madrid que por haberse "encadenado a Pedro Sánchez se van a hundir con él". Mientras, el concejal de izquierdas Miguel Montejo ha respondido diciendo que son "el PP en estado puro, el de las residencias, el de la dana, el de las mamografías, el del Prestige, el del Jack 42, el de Irak y el de los sobres".

Miguel Montejo ha elevado al Pleno de Cibeles una pregunta en la que planteaban la sustitución y cese del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, quien recientemente regresó de su baja laboral tras el incidente con su coche y una niña el día del apagón. La principal fuerza de izquierdas también ha reclamado la dimisión de la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, por "socavar los cimientos de la Policía municipal por intereses partidistas".

"¿Qué tiene que pasar para que bajo su mandato alguien asuma alguna responsabilidad?", ha preguntado Montejo al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno de Cibeles, porque "no asumió responsabilidades cuando el Ayuntamiento compró mascarillas a través de intermediarios, presentados por su primo y por el tío del presidente de este Pleno, intermediarios a los que ni siquiera se les preguntó si iban a cobrar".

Además "no asumió responsabilidad cuando se dejaron de recaudar millones y millones de euros de impuestos en una institución negligente con el sistema informático de la Agencia Tributaria de Madrid, provocando el primer déficit en 12 años". "Hoy pagamos la indolencia de gestión de aquel momento con una gestión indignante de la tasa de basuras", ha sumado.

Volviendo a la situación de la Policía Municipal, el edil de Más Madrid ha cuestionado que el director haya vuelto al cargo tras cuatro meses "como si nada, como que aquí no ha pasado nada". "Son ustedes el PP en estado puro, el de las residencias, el de la dana, el de las mamografías, el del Prestige, el del Jack 42, el de Irak y el de los sobres".

La vicealcaldesa ha replicado a Más Madrid que los desacreditados para dar lecciones son ellos porque en sus cuatro años de mandato "se dedicaron a humillar, a insultar, a desprestigiar y a agraviar a la Policía Municipal y menos aún están en condiciones de exigir responsabilidades sobre comportamientos supuestamente inapropiados cuando están tolerando, amparando y tragándose todos los escándalos del Partido Socialista sin rechistar".

"TIC-TAC, TIC-TAC"

"¿Qué le parece a usted, señor Montejo, que desde el PSOE se organizara una cloaca para atacar a la Guardia Civil para impedir, con tácticas mafiosas, que se investigara su corrupción? ¿Qué le parecen los bulos indecentes contra miembros de la UCO, jaleados por parte de los ministros del Gobierno del que ustedes forman parte?", ha preguntado a Más Madrid, que ha calificado de "colaborador necesario de un Gobierno hasta el cuello de corrupción".

Sanz tiene claro que "cuando aparecieron los primeros indicios de la corrupción socialista, (Más Madrid/Sumar) optó por ignorarlos y cuando fueron imposibles de ignorar intentaron salvar la cara diciendo que su línea roja era la financiación ilegal". En ese punto ha parafraseado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que declaró que si el avance de la investigación "apunta en direcciones complicadas como, por ejemplo, presuntas financiaciones ilegales serían líneas rojas" para Más Madrid.

"Le dije que llegaría el momento de la financiación ilegal y les dije que les recordaría sus palabras. Bien, pues ese momento se acerca cada día más. Tic-tac, tic-tac, señores de la izquierda", ha espetado a la bancada de Más Madrid y PSOE. A los de Maestre les ha espetado que "se han encadenado a Pedro Sánchez y se van a hundir con él". "No están para exigir responsabilidades, ni usted ni su partido, si no son capaces de afrontar las suyas", ha concluido.