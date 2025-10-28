La Generalitat desliga la situación valenciana de la de Extremadura y dice que "trabaja" en nuevos presupuestos

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el gobierno de Carlos Mazón "está trabajando" en unos nuevos presupuestos y no ha concretado si se aprobará el proyecto antes de este viernes, cuando finaliza el plazo legal para que Les Corts puedan tramitarlo antes de fin de año.

En cualquier caso, ha indicado que la situación de la Comunitat Valenciana "no se puede comparar" con comunidades como Extremadura, donde el PP ha adelantado elecciones por la imposibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario por Vox. También ha recordado que las cuentas de la Generalitat de 2025 están en vigor desde junio, con lo que según ella "no corre riesgo" el dinero destinado a la reconstrucción tras la dana.

Así lo ha argumentado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por si habrá nuevos presupuestos y por si afecta el adelanto electoral en Extremadura a las negociaciones al respecto entre PP y Vox.

La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha sostenido que las cuentas de 2025 se aprobaron "hace apenas seis meses" --se retrasó su tramitación por la dana-- y que el Consell "necesita la estabilidad necesaria para seguir ejecutando ese presupuesto".

Según ha expuesto, el llamado "presupuesto dana" --los fondos destinados a la reconstrucción-- es "independiente" del ordinario, ya que "se nutre de deuda" y, por tanto, "se incorporará o bien al nuevo presupuesto o al prorrogado si fuera necesario".

Camarero ha remarcado que "sería deseable tener nuevos presupuestos", pero ha insistido en que las cuentas aprobadas en junio "tienen un año de vigencia" y se seguirán ejecutando hasta entonces. "No estamos en la situación que tienen otras comunidades como Extremadura", ha zanjado.

No ha aclarado si el proyecto de presupuestos para 2026 se aprobará esta semana, al ser repreguntada en otras dos ocasiones por ello: "Estamos trabajando todas las consellerias para elaborar el presupuesto. Sería lo desable, la vocación del Consell es contar con presupuestos, que en dos años se han aprobado".

Respecto al motivo del retraso en presentar los presupuestos si la Conselleria de Hacienda está trabajando en ellos, Camarero ha replicado: "Se está trabajando en los presupuestos y cuando sea pertinente se presentarán".

Además, durante su intervención ha aprovechado para volver a criticar que el Gobierno lleve "casi una legislatura" sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

REMODELACIÓN DEL CONSELL

Por otro lado, a la vicepresidenta, portavoz y consellera se le ha preguntado por la remodelación del Consell que tendrá lugar la próxima semana, según anunció el 'president' Carlos Mazón, y por si ella desea continuar en sus responsabilidades actuales.

Camarero ha explicado que los cambios de gobierno son competencia del 'president', con lo que "todas las decisiones que tienen que ver cono los miembros de gobierno están siempre en sus manos" y será él quien dé cuenta de ello. "Quedan muy pocos días, les pido que esperen", ha dicho a los periodistas.