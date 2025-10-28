La Audiencia de A Coruña condena a 11 años y 4 meses de cárcel a un hombre por abusar de su sobrina menor de edad

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre a 11 años y 4 meses de prisión por abusar sexualmente, de forma continuada, de su sobrina menor de edad, así como por exhibirle material pornográfico.

Los hechos sucedieron entre 2019 y 2020, cuando la menor tenía entre 10 y 12 años y el tribunal considera acreditado en la sentencia que el acusado aprovechó su relación de confianza y los momentos en los que se encontraba a solas con la menor para llevar a cabo las conductas de naturaleza sexual, algunas de las cuales admitió durante el juicio.

La Sala destaca en el fallo que el sospechoso "reconoció haber llevado a cabo la mayor parte de las conductas", pues indicó que "se fue obsesionando" con su sobrina.

Los jueces han remarcado que la víctima ofreció un testimonio "sincero, consistente y persistente", sin que pueda apreciarse "ni la existencia de contradicción alguna relevante ni la presencia de ningún móvil de venganza contra el procesado".

Los magistrados afirman que la declaración de la víctima puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. No obstante, señalan que existen "corroboraciones periféricas", así como pruebas del impacto psicológico sufrido por la menor.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial, que ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado consignó parte de la indemnización, le ha impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse con su sobrina durante 15 años, diez años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 30.000 euros por daño moral. La Sala también lo ha inhabilitado para trabajar con menores durante 16 años y 10 meses.

La sentencia no es firme, ya que puede presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).