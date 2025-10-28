IU celebra que Podemos confirme que concurrirán juntos en Extremadura pero ve "inescrutable" no hacerlo en Andalucía

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha celebrado que Podemos haya confirmado su disposición a reeditar la coalición Unidas por Extremadura, en la que participaban ambos, de cara al adelanto electoral del 21 de diciembre en esta comunidad, aunque ha reconocido que le resulta "un poco inescrutable" por qué no ocurre lo mismo en Andalucía.

Por otro lado, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha subrayado que se congratula de que la confluencia extremeña tenga continuidad dado que ha funcionado bien y ha resaltado que siempre es más sencillo revalidar las alianzas ya existentes que crear otras nuevas. Y aunque se ha mostrado partidario de ampliar la coalición a otros sujetos, preguntado por Sumar, ha recalcado que esa decisión debe tomarla Unidas Por Extremadura de forma autónoma.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso cuestionado por las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha apoyado mantener la alianza con IU en Extremadura a pesar de las tensiones que mantienen en otros territorios como Andalucía o Castilla y León.

Santiago ha planteado que es una "estupenda noticia" que se mantenga la marca Unidas por Extremadura y aboga por la opción de ampliar a otros sujetos políticos, pero siempre respetando las decisiones que adopten Podemos e IU en esta comunidad, que son los integrantes de esta marca.

NO VE LÓGICO EL DESENCUENTRO EN ANDALUCÍA

Preguntado por qué no ocurría lo mismo en Andalucía entre Podemos e IU, ha admitido que le resulta "difícil de entender" que confluencias existentes, como en el caso de Por Andalucía, "no se quieran mantener".

"Podemos entender la dificultad de construir nuevas alianzas", ha relatado para exponer que en el caso andaluz ya Podemos e IU junto a otras fuerzas vienen trabajando conjuntamente con buenos resultados durante cuatro años.

En consecuencia, sería "mucho más grave" con la que "está cayendo en el mundo" por el avance de la ultraderecha que Podemos rompa con esa coalición, dado que no resulta muy lógico que en Extremadura sea posible que Podemos e IU concurran juntos y en Andalucía no.

De momento, Sumar no ha tomado una decisión sobre si concurrirá o no en las elecciones andaluzas, dado que debe acordarlo los órganos de dirección del partido.