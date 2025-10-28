Espana agencias

IU celebra que Podemos confirme que concurrirán juntos en Extremadura pero ve "inescrutable" no hacerlo en Andalucía

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha celebrado que Podemos haya confirmado su disposición a reeditar la coalición Unidas por Extremadura, en la que participaban ambos, de cara al adelanto electoral del 21 de diciembre en esta comunidad, aunque ha reconocido que le resulta "un poco inescrutable" por qué no ocurre lo mismo en Andalucía.

Por otro lado, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha subrayado que se congratula de que la confluencia extremeña tenga continuidad dado que ha funcionado bien y ha resaltado que siempre es más sencillo revalidar las alianzas ya existentes que crear otras nuevas. Y aunque se ha mostrado partidario de ampliar la coalición a otros sujetos, preguntado por Sumar, ha recalcado que esa decisión debe tomarla Unidas Por Extremadura de forma autónoma.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso cuestionado por las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha apoyado mantener la alianza con IU en Extremadura a pesar de las tensiones que mantienen en otros territorios como Andalucía o Castilla y León.

Santiago ha planteado que es una "estupenda noticia" que se mantenga la marca Unidas por Extremadura y aboga por la opción de ampliar a otros sujetos políticos, pero siempre respetando las decisiones que adopten Podemos e IU en esta comunidad, que son los integrantes de esta marca.

NO VE LÓGICO EL DESENCUENTRO EN ANDALUCÍA

Preguntado por qué no ocurría lo mismo en Andalucía entre Podemos e IU, ha admitido que le resulta "difícil de entender" que confluencias existentes, como en el caso de Por Andalucía, "no se quieran mantener".

"Podemos entender la dificultad de construir nuevas alianzas", ha relatado para exponer que en el caso andaluz ya Podemos e IU junto a otras fuerzas vienen trabajando conjuntamente con buenos resultados durante cuatro años.

En consecuencia, sería "mucho más grave" con la que "está cayendo en el mundo" por el avance de la ultraderecha que Podemos rompa con esa coalición, dado que no resulta muy lógico que en Extremadura sea posible que Podemos e IU concurran juntos y en Andalucía no.

De momento, Sumar no ha tomado una decisión sobre si concurrirá o no en las elecciones andaluzas, dado que debe acordarlo los órganos de dirección del partido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden llevar a la Fiscalía cánticos y saludos fascistas de acompañantes de Abascal en La Laguna (Tenerife)

Piden llevar a la Fiscalía

PP y Vox rechazan el "asalto a la Justicia" de la nueva LECrim y Junts avisa de que "perpetúa" el control de la Fiscalía

PP y Vox rechazan el

El equipo de Gobierno de Valencia (PP y Vox) rechaza dos mociones de urgencia sobre la manifestación contra Mazón

El equipo de Gobierno de

El Rey impone la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma

Infobae

El PP sostiene que el PSOE hizo pagos en efectivo a Santos Cerdán por encima del límite legal

El PP sostiene que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo obliga a Audasa

El Supremo obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9 durante las obras del puente de Rande al considerarlos “abusivos”

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Los diputados no podrán quedarse con regalos que cuesten más de 150 euros: el Congreso aprueba este nuevo protocolo para evitar conflictos de interés

Dos hombres detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer cuyo cadáver ocultaron dos semanas: la Policía Nacional atribuye al crimen un posible móvil económico

La jefa de coordinación del 112 Valencia reconoce que el día de la DANA se estudió enviar la alerta a las 18:35

ECONOMÍA

Una española viviendo en Suiza

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes marcharte voluntariamente de tu trabajo y tener derecho a indemnización y a paro”

Cuotas de autónomos 2026: cuáles son las principales diferencias entre las propuestas del Gobierno y el PP

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los portales inmobiliarios inflan el precio de la vivienda: los anuncios superan un 44% el valor real de compra ante notario

DEPORTES

Un expresidente del Barça carga

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas