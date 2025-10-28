Gobierno de Almeida espeta al PSOE de "las 'chistorras' y las cloacas" que se le acaba "la cortina de humo de Gaza"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha espetado al PSOE de "las 'chistorras' y de las cloacas" que se les acaba "la cortina de humo de Gaza porque hay un acuerdo de paz en el que Pedro Sánchez no ha tenido ningún papel, ninguna participación".

Ha sido la contestación en el Pleno de Cibeles al concejal socialista Enrique Rico, que ha preguntado si el Gobierno municipal considera que se garantizó la transparencia con el apagado de las cámaras, coincidiendo con la manifestación celebrada el pasado 4 de octubre por Palestina. Para el PSOE esto no denota más que "censura, opacidad y una absoluta falta de transparencia".

Para Rico, el PP gobierna el Ayuntamiento "como si fuera su cortijo". "No van a poder impedir que el pueblo de Madrid, es decir, las madrileñas y madrileños a los que ustedes llaman gentuza, sigan saliendo a la calle demostrando que Madrid es una ciudad viva y luchadora", ha advertido.

Para Sanz resulta "verdaderamente enternecedor ver a un sanchista hablar de transparencia y de cortijos, con lo que están haciendo en el Gobierno de España". "Parece que siguen empeñado en mentir, en tratar de manipular a los ciudadanos porque esas cámaras que menciona nada tienen que ver con la transparencia, no están para retransmitir manifestaciones, ni siquiera son cámaras de videovigilancia y seguridad, sino que están para controlar, para conocer y para gestionar el tráfico, y esa es su función", ha contestado.

LAS 'CHISTORRAS'

Con acento político, Sanz ha arremetido contra el PSOE porque "el único tráfico que conocen los socialistas es el tráfico de influencias y el tráfico de 'chistorras'". "Y lo único transparente que han visto ustedes últimamente es la ventana de los sobres que en el PSOE cobra hasta el apuntador, empezando por el propio presidente del Gobierno", ha lanzado.

En cuanto a esas cámaras, "cuando hay manifestaciones de cierto tamaño, las cámaras no se apagan pero dejan de emitir la señal por internet, algo que se hace por protección de datos, para cumplir la ley. Las cámaras siguen funcionando, por supuesto, pero no emiten hacia el exterior", ha explicado.

Para Sanz, al final Gaza no es más que "un intento de cortina de humo" para los socialistas, que están "intentando desesperadamente estirar la cuestión, dándole patadas a esa máquina de humo a ver si sale un poquito más pero el humo se ha ido. Hay un acuerdo de paz en el que Pedro Sánchez no ha tenido ningún papel, ninguna participación, porque España, lamentablemente, no deja de hacer el ridículo a nivel internacional".

"Ya no pueden usar la tragedia para tapar sus vergüenzas. Ya no queda el humo de sus cortinas y lo que queda es el grotesco espectáculo de prostitución, de 'chistorras', de enchufes, de intentos de soborno, de cloacas, de intentos de chantaje y, por supuesto, de financiación ilegal porque sí, ya se les está investigando por financiación ilegal a partir de esos sobres de chistorras, soles y lechugas", ha arremetido contra los socialistas.

La vicealcaldesa cree que "no hay cortina de humo tan grande que tape la cloaca de corrupción en la que viven aunque lo van a intentar, un día será gaza, otro el aborto, otro el Franco-comodín, otro el cambio de hora", ha zanjado.