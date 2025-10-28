Espana agencias

Fiscalía pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo en el 'rito del sapo bufo'

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía de Valencia solicita una pena de cuatro años de prisión para el actor porno conocido como Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo, José Luis Abad, durante la celebración del denominado 'rito del sapo bufo'.

Así se desprende del escrito de calificación del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se atribuye al actor un delito de homicidio imprudente, el mismo que a su prima, para quien reclama la misma pena. Además, la fiscal solicita que ambos indemnicen conjunta y solidariamente a los hermanos de la víctima en la cantidad de 20.000 euros a cada uno de ellos, más los intereses legales.

Según se desprende de la calificación, adelantada por Las Provincias, el actor era un reconocido consumidor de una sustancia conmunmente denominada 'veneno de sapo bufo', lo que para él era una especie de "medicina". Publicitaba sus efectos y ventajas de manera pública. Sin embargo, no poseía ninguna titulación médica.

El 28 de julio de 2019, en una vivienda de Enguera (Valencia), propiedad del encausado, éste dirigió un ritual con una pipa preparada para ingerir la sustancia. Ese día se la puso en la boca a un fotógrafo, de 49 años, la encendió y comenzó a dar instrucciones del modo de realizar la ingesta, mientras que la prima, como una de las organizadoras, estaba grabando el ritual con el teléfono de la víctima.

El fotógrafo procedió a ingerir la sustancia mediante inhalación a través de la pipa, según los dictados del actor y, tras ello, pasados unos 30 segundos aproximadamente, se tambaleó, cayó al suelo, comenzó a convulsionar, y su pecho y rostro cambió de color a un tono morado.

Pese a estos cambios en su cuerpo, ninguno de los encausados cesó en su cometido el ritual hasta que el actor se dirigió a la víctima y comprobó que no respiraba. Sin tener conocimientos médicos, no alertó a los servicios de emergencias pese a que sabía la potencialidad lesiva de la sustancia y sus posibles efectos adversos.

En ese momento le realizó maniobras de reanimación, le mojó con agua para despertarlo y el fotógrafo reaccionó pero comenzó a repirar de forma no controlada ni con normalidad, sino con mucha agitación. De pronto volvió a dejar de respirar.

Los encausados, según la fiscal, a sabiendas de la posibilidad de que la sustancia fuera letal, siguieron sin llamar a emergencias. El actor estuvo durante 12 minutos reanimando a la víctima sin éxito alguno y a las 11 horas --20 minutos después del desvanecimiento-- se alertó a los servicios médicos mediante llamada al '112'.

Los servicios sanitarios llegaron a las 11.30 horas, dictaminaron la muerte y, tras la autopsia, se determinó que la causa inmediata fue una parada cardiorrespiratoria determinada por una reacción adversa a drogas de abuso.

Se concluyó que la víctima había consumido cocaína entre uno y cuatro días antes a la ingesta de la sustancia del sapo, lo que desencadenó la muerte, ya que esta previa ingesta, que debieron conocer los encausados, incrementó el riesgo cardiovascular y coadyudó a la parada cardiorrespiratoria.

ACUSACIÓN, MÁS PENA

Por su parte, Javier Vilarrubi, abogado que lleva la acusación particular en representación de los hermanos de la víctima, solicita siete años de cárcel para el actor al atribuirle también un delito contra la salud pública; así como para su prima.

Además, reclama para una tercera persona, un amigo del actor que se ocupaba del mantenimiento de la casa, la pena de tres años de prisión por un delito de encubrimiento.

Según el escrito de la acusación, esta tercera persona participó activamente y directamente en los hechos prestando su colaboración al resto de acusados para ocultar, tapar y eliminar todo vestigio o prueba que pudiera incriminarle a él y a todos los partícipes.

En general, el abogado de la acusación expone en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que el ritual, creado y dirigido por los acusados, "resultó ser irracional, temerario y muy peligroso", actuando los acusados "sin ningún tipo de rigurosidad, a pesar de conocer la ilícita y peligrosísima sustancia que estaban haciendo inhalar" a la víctima.

"Los acusados --añade-- a pesar de conocer la situación personal de nuestro representado, actuaron sin ningún tipo de rigurosidad, ni se anticiparon a los riesgos que finalmente se produjeron y obviaron todos los cuantificadores que podían aumentar más si cabe el riesgo en nuestro cliente".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños ve "histórica" la ley que dejará las causas penales en manos de fiscales: "Han tenido que pasar 106 ministros"

Bolaños ve "histórica" la ley

El PP dice que el Gobierno quiere aprobar "deprisa" la reforma penal porque "necesita controlar la Justicia"

El PP dice que el

Mazón apela a la "coordinación institucional" y llama a "abandonar la confrontación" en el aniversario de la dana

Mazón apela a la "coordinación

El PSOE entrega al Supremo sus instrucciones para sacar efectivo: "Solicitud al banco, recepción y registro contable"

El PSOE entrega al Supremo

Sumar augura que Junts volverá a ser aliado del Gobierno y cree que su anuncio de ruptura solo muestra "debilidad"

Sumar augura que Junts volverá
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Billetes de 5, 10, 20

Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros:el PSOE justifica ante el Supremo la caja en efectivo de 940.388 euros que manejó en la etapa de Ábalos y Cerdán

Fiscalía pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo en el ‘rito del sapo bufo’

El PP de Getafe señala a la Policía Local por una presunta trama de enchufes y a su jefe por manifestarse por Palestina vestido de uniforme

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís, Bildu y Aliança Catalana por exceder el gasto en las municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

ECONOMÍA

Agricultura desoye a la CNMC

Agricultura desoye a la CNMC y abre la puerta a retirar aceite de oliva del mercado en caso de sobreoferta, aunque descarta que sea necesario

Precio de la luz en España este 29 de octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

DEPORTES

Makhachev da el ‘sí’ a

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”