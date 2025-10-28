Espana agencias

El Supremo rechaza expulsar a los partidos políticos del 'caso Koldo' y archivar la investigación para el exasesor

El magistrado del Tribunal Supremo a cargo del 'caso Koldo' ha rechazado expulsar a los partidos políticos que ejercen la acusación popular en el procedimiento --como reclamaba el exministro José Luis Ábalos--, al tiempo que ha desestimado también la petición del exasesor que da nombre a la causa, Koldo García, de archivar la investigación que dirige en su contra.

Así consta en una batería de resoluciones que ha dictado el instructor Leopoldo Puente en el marco de las diligencias en las que investiga una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas que estaría integrada por Ábalos, Koldo y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

