Espana agencias

El Supremo mantiene a Cerdán en prisión y rechaza "agravio comparativo" alguno con Ábalos o Koldo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la última petición del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para salir de prisión provisional, descartando que haya un "agravio comparativo" respecto al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, si bien ha insistido en que será puesto en libertad "tan pronto como sea posible".

"Ningún agravio comparativo se advierte con la situación personal acordada y mantenida en esta causa respecto de (...) Ábalos y (Koldo) García", dice el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

El instructor expone que "las medidas adoptadas son, evidentemente, distintas", por cuanto Ábalos y García permanecen libres --con prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial--, pero que "también lo son las situaciones de unos y otro".

"Se explicó ya que este último (Cerdán), debido a la posición funcional que ocuparía en la organización, puede estar en conocimiento de datos o elementos esenciales, --que pudieran ser alterados--, que aquéllos, tal vez, ignoren", explica.

Al hilo, recalca que "los indicios apuntan a que Cerdán, en tanto pudiera ser la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores, es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo".

Y, en consecuencia, la persona que "podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes", insiste Puente, reiterando asimismo que "esas pruebas relevantes" aún no están en manos de los investigadores, "aunque se trabaja intensamente en su eventual hallazgo".

En este punto, asegura que entiende "la impaciencia" de Cerdán, al tiempo que subraya que ordenará su puesta en libertad "tan pronto como sea posible, es decir, tan pronto como desaparezcan o se mitiguen de forma sustancial las razones que determinaron su adopción".

"Pero también es preciso señalar que esa modificación sustancial de las circunstancias todavía no se ha producido. Y ciertamente, no es debido a que no se haya presentado el, ya próximo, informe policial acerca de la situación patrimonial de Cerdán --que, en efecto, en sí mismo, no es la fuente de prueba que aquí trata de protegerse--. Pero sí lo son aquellas sobre las cuales todavía se investiga", ilustra el juez.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Supremo rechaza expulsar a los partidos políticos del 'caso Koldo' y archivar la investigación para el exasesor

El Supremo rechaza expulsar a

La Guardia Civil detiene a 62 personas por usar veneno y otros métodos de caza ilegales

La Guardia Civil detiene a

ERC interrogará a Sánchez en la 'comisión Koldo' del Senado y le exigirá que "esclarezca" todas las dudas sobre la trama

ERC interrogará a Sánchez en

Sumar anuncia el regreso a España de una joven saharaui que llevaba retenida dos años en Argelia

Sumar anuncia el regreso a

La situación de la vivienda: la constante fricción entre el PSOE, Sumar y los aliados del bloque de investidura

Críticas y exigencias hacia el Gobierno aumentan mientras partidos como Sumar, Podemos, ERC y Bildu consideran insuficientes las respuestas ante la crisis inmobiliaria y elevan la presión para aprobar reformas profundas dirigidas a frenar el encarecimiento del acceso a un hogar

La situación de la vivienda:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El instructor del caso Koldo

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

El PSOE pone al frente de la carrera electoral en Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, procesado en el ‘caso David Sánchez’

Condenado un hombre por acosar a una trabajadora social de Cruz Roja: le envío 700 mails y fue a su oficina con música y una planta de corazones

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

La pensión media de jubilación supera los 1.500 euros mensuales en octubre: un 4,3% más que hace un año

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Una comunidad de vecinos es condenada a reparar una terraza comunitaria por filtraciones en una plaza de garaje

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”