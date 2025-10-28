Espana agencias

El Rey impone la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Rey Felipe VI ha impuesto este martes la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma (RCNP), Manuel Fraga, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso con la Corona y su labor en favor de España a través de la entidad deportiva.

Así lo ha destacado el Real Club Náutico de Palma en una nota de prensa, en la que ha resaltado que Manuel Fraga ha sido una "figura clave" en la organización y proyección internacional de la Copa del Rey Mapfre.

Bajo su dirección, el RCNP "ha consolidado su prestigio" como institución deportiva y social y ha estrechado relación con la ciudad de Palma y con la Casa Real.

En este sentido, han apuntado que el reconocimiento concedido por el monarca destaca una trayectoria "marcada por el esfuerzo, la profesionalidad y la vocación de servicio".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El equipo de Gobierno de Valencia (PP y Vox) rechaza dos mociones de urgencia sobre la manifestación contra Mazón

El equipo de Gobierno de

IU celebra que Podemos confirme que concurrirán juntos en Extremadura pero ve "inescrutable" no hacerlo en Andalucía

IU celebra que Podemos confirme

Piden llevar a la Fiscalía cánticos y saludos fascistas de acompañantes de Abascal en La Laguna (Tenerife)

Piden llevar a la Fiscalía

PP y Vox rechazan el "asalto a la Justicia" de la nueva LECrim y Junts avisa de que "perpetúa" el control de la Fiscalía

PP y Vox rechazan el

El PP sostiene que el PSOE hizo pagos en efectivo a Santos Cerdán por encima del límite legal

El PP sostiene que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los diputados no podrán quedarse

Los diputados no podrán quedarse con regalos que cuesten más de 150 euros: el Congreso aprueba este nuevo protocolo para evitar conflictos de interés

Dos hombres detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer cuyo cadáver ocultaron dos semanas: la Policía Nacional atribuye al crimen un posible móvil económico

La jefa de coordinación del 112 Valencia reconoce que el día de la DANA se estudió enviar la alerta a las 18:35

El Gobierno amplía la cobertura de la Ley ELA a otras enfermedades irreversibles mediante un nuevo real decreto

La Armada refuerza la seguridad del Estrecho de Gibraltar con el buque ‘Vigía’: el buque con más de 30 años estará dos meses en este enclave

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes marcharte

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes marcharte voluntariamente de tu trabajo y tener derecho a indemnización y a paro”

Cuotas de autónomos 2026: cuáles son las principales diferencias entre las propuestas del Gobierno y el PP

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los portales inmobiliarios inflan el precio de la vivienda: los anuncios superan un 44% el valor real de compra ante notario

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Un expresidente del Barça carga

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas