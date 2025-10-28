El Rey impone la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma

El Rey Felipe VI ha impuesto este martes la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma (RCNP), Manuel Fraga, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso con la Corona y su labor en favor de España a través de la entidad deportiva.

Así lo ha destacado el Real Club Náutico de Palma en una nota de prensa, en la que ha resaltado que Manuel Fraga ha sido una "figura clave" en la organización y proyección internacional de la Copa del Rey Mapfre.

Bajo su dirección, el RCNP "ha consolidado su prestigio" como institución deportiva y social y ha estrechado relación con la ciudad de Palma y con la Casa Real.

En este sentido, han apuntado que el reconocimiento concedido por el monarca destaca una trayectoria "marcada por el esfuerzo, la profesionalidad y la vocación de servicio".