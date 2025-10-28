Espana agencias

El PSOE informa al Supremo de que retiró casi un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en metálico

Por Newsroom Infobae

El PSOE ha informado al magistrado que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo de que entre 2017 y 2024 retiró casi un millón de euros --940.388 euros-- de su cuenta bancaria para destinarlo a la caja del partido para pagos en metálico.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha entregado al instructor Leopoldo Puente en el marco de la causa en la que se investiga una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas que estaría integrada por el exministro socialista José Luis Ábalos; el exasesor ministerial de este, Koldo García; y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La formación se pronuncia a raíz de las comunicaciones analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con unas liquidaciones en metálico que no aparecían reflejadas en la documentación que entregó el PSOE al Supremo.

Desde el partido sostienen que los pagos a los que hace referencia la Benemérita "pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información".

Así las cosas, el PSOE adjunta a su escrito un documento en el que expone "una relación de todos los pagos abonados en metálico por caja como liquidación de gastos en los que incurrió el equipo de organización" y que como tales "aparecen anotados en la contabilidad oficial del partido (la única que existe), debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas".

127.739,18 EUROS PARA LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

En dicho documento consta que el partido entre 2017 y 2024 retiró 940.388 euros de su cuenta bancaria y los pasó a caja; y en el apartado de "Secretaría de Organización" consta que el importe destinado alcanzó los 127.739,18 euros.

"En este sentido, en atención a los mensajes analizados (que, ocioso es decirlo, son de público conocimiento) es posible que Koldo García haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de organización; sin embargo, no se trataría de pagos ni al señor García ni al señor Ábalos, ni tampoco al señor Cerdán", precisa el PSOE.

En la misma línea, el partido subraya que "al no figurar en los apuntes contables del partido como pagos por gastos atribuidos individualizadamente a estas personas, sino globalmente del equipo, no fueron incluidos en las contestaciones a esta excelentísima Sala". "Y por medio del presente escrito, y advertidas estas dudas, completamos la información ofrecida", añade.

En lo que respecta a Ábalos, el documento recoge aparte pagos por un total 19.636,97 euros entre 2017 y 2019; en el caso de Koldo, de 11.291,33 euros entre el mismo periodo; y en el de Cerdán, de 30.797,38 euros entre 2017 y 2020.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

