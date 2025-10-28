Espana agencias

El PSOE entrega al Supremo sus instrucciones para sacar efectivo: "Solicitud al banco, recepción y registro contable"

Por Newsroom Infobae

El PSOE ha remitido al juez del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' un documento interno en el que se explica, paso a paso, el proceso para sacar dinero en efectivo, desde la petición al banco hasta que el movimiento se registra en la caja del partido.

"Solicitud a la entidad bancaria" es el primer paso de ese manual, al que ha tenido acceso Europa Press y que el PSOE ha entregado al magistrado instructor, Leopoldo Puente, junto a apuntes contables en los que informa de que entre 2017 y 2024 retiró casi un millón de euros --940.388 euros-- de su cuenta bancaria para destinarlo a la caja del partido para pagos en metálico.

Esa petición "de retirada de efectivo" tiene que hacerse "mediante una carta formal debidamente firmada por el responsable autorizado", explica el PSOE. "En dicha comunicación se especifican el importe total requerido, la cuenta bancaria de cargo y la distribución de billetes y monedas necesaria para la reposición de caja", precisa.

Una vez hecha la solicitud, tiene lugar la "recepción y comprobación del efectivo", que lo entrega "una empresa especializada en el transporte de fondos, contratada por la entidad bancaria" y que "realiza la entrega en las instalaciones de la compañía, junto con un comprobante oficial que detalla los importes y las denominaciones entregadas".

Y, a continuación, según esas instrucciones, la empresa transportista comunica la entrega del dinero metálico a la entidad bancaria, que "procede a registrar el movimiento correspondiente en la cuenta corriente de la empresa". "Dicho registro refleja la disposición de fondos en efectivo y sirve como justificante contable de la operación", señala.

REGISTRO CONTABLE

Por último está el "registro contable" del movimiento bancario, donde reflejan, explica, la salida del dinero de la cuenta bancaria y "la entrada en la caja".

El PSOE adjunta una de sus peticiones de dinero metálico, realizada en noviembre de 2022 por la gerente del partido, Ana María Fuentes, que solicitaba a un banco que enviara "la cantidad de 23.500 euros en efectivo" a la "sede sita en la calle Ferraz": "400 billetes de 50, 100 de 20, 100 de 10, 100 de 5".

La formación aporta esta documentación después de que los investigadores de la Guardia Civil pusieran el foco en pagos de dinero en efectivo mediante sobres al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a través de este último. Algunos, según indicó la Unidad Central Operativa (UCO), se justificaban con las liquidaciones por gastos anticipados que había documentado el PSOE al Supremo pero otros no.

Según el PSOE, la caja del partido con la que se realizan las liquidaciones de gastos en metálico "únicamente se nutre de reintegros bancarios, de una cuenta bancaria de funcionamiento", por lo que niega que haya una fuente 'b' y señala que "en ninguna de las remesas de metálico tramitadas se pidieron al banco ni se ingresaron en caja billetes de quinientos euros".

