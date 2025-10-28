Espana agencias

El PSC asegura que el Gobierno "continuará con voluntad de diálogo" pese a la ruptura de Junts

La portavoz del grupo de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha asegurado que el Gobierno "continuará con voluntad de diálogo" pese a la ruptura de Junts con el PSOE anunciada por el líder del partido, Carles Puigdemont, desde Perpignan (Francia) este lunes.

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la Cámara catalana, acompañada por la eurodiputada del PSC Laura Ballarín, que ha presentado una propuesta de resolución de medidas en el ámbito europeo para la mejora de la protección de menores en el entorno digital.

Díaz ha expresado "máximo respeto" por la decisión de Junts y ha defendido que el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un Gobierno bueno que hace política útil para la ciudadanía de España y de Cataluña.

Ha explicado que el diálogo es el camino "para hacer avanzar la política" y que el Gobierno continuará en la línea de dialogar y trabajar cada punto, textualmente.

Ha añadido que ante una iniciativa que "no pueda salir adelante y vaya en detrimento de beneficiar a la ciudadanía de Cataluña" la decisión tendrán que explicarla los grupos que se sitúen en contra.

VIVIENDA E INFANCIA

En referencia a la situación de la vivienda y del pacto entre el Govern y los Comuns para crear una unidad antideshaucios y un registro de grandes tenedores, ha destacado que el "Govern trabaja para dar respuesta con medidas concretas al principal problema de los ciudadanos".

Por su parte, Ballarín ha explicado que la propuesta de resolución para la mejora de la protección de menores en el entorno digital surge como respuesta a "una pandemia de salud mental y física" de los jóvenes.

Ha explicado que la edad media a la que se tiene un móvil en Cataluña son los 11 años, lo que ha dicho, tiene "consecuencias muy evidentes" como la bajada del rendimiento escolar o el aumento del ciberacoso, según ella, por lo que presentan una propuesta con 6 puntos para hacerle frente.

