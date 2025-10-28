Espana agencias

El PP no asistirá el jueves al acto del Congreso en el que recordará a los últimos fusilados por Franco

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP no asistirá el próximo jueves al acto organizado por el Congreso en el que se recordará a los cinco últimos fusilados por la dictadura de Francisco Franco, alegando que eran miembros de organizaciones terroristas, tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de la rama político militar de ETA.

En rueda de prensa, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha dicho que no discute que los cinco últimos condenados pueden ser considerados víctimas del régimen, pero rechaza que sean "héroes que merezcan un reconocimiento". "Y, por lo tanto, el PP no va a estar convirtiendo en héroe a cinco terroristas", ha resumido.

En concreto, la Cámara ha organizado para el jueves, la víspera del Día de las Víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura franquista, una mesa redonda donde los escritores Aroa Moreno y Roger Mateos charlarán sobre los 50 años de la muerte de Franco y, singularmente, rememorarán las últimas ejecuciones de la franquismo.

Y es que estos fusilamientos, en concreto los referidos a los miembros del FRAP, son el 'leitmotiv' de las obras 'Mañana matarán a Daniel', cuya autora es Moreno, y 'El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo', que corresponde a Mateos.

En el coloquio, en el que también participará el cantautor Pedro Pastor, reconocido por sus letras de contenido social, se viajará en el tiempo al 27 de septiembre de 1975, tan solo dos meses antes de la muerte del dictador.

En esa fecha fueron fusilados por pelotones de voluntarios de la Guardia Civil en las poblaciones de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos los últimos condenados a muerte por el régimen franquista.

Se trata de José Humberto Baena Alonso (24 años), José Luis Sánchez Bravo Solla (19 años) y Ramón García Sanz (27 años), los tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), así como Juan Paredes Manot, alias 'Txiki' (21 años) y Ángel Otaegui (33 años), los dos miembros de la banda terrorista ETA, de la rama político militar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mazón apela a la "coordinación institucional" y llama a "abandonar la confrontación" en el aniversario de la dana

Mazón apela a la "coordinación

Fiscalía pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo en el 'rito del sapo bufo'

Fiscalía pide cuatro años de

El PSOE entrega al Supremo sus instrucciones para sacar efectivo: "Solicitud al banco, recepción y registro contable"

El PSOE entrega al Supremo

Sumar augura que Junts volverá a ser aliado del Gobierno y cree que su anuncio de ruptura solo muestra "debilidad"

Sumar augura que Junts volverá

El Gobierno Vasco continuará buscando acuerdos con el Ejecutivo central "mientras siga habiendo partido"

El Gobierno Vasco continuará buscando
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Billetes de 5, 10, 20

Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros:el PSOE justifica ante el Supremo la caja en efectivo de 940.388 euros que manejó en la etapa de Ábalos y Cerdán

Fiscalía pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo en el ‘rito del sapo bufo’

El PP de Getafe señala a la Policía Local por una presunta trama de enchufes y a su jefe por manifestarse por Palestina vestido de uniforme

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís, Bildu y Aliança Catalana por exceder el gasto en las municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

ECONOMÍA

Agricultura desoye a la CNMC

Agricultura desoye a la CNMC y abre la puerta a retirar aceite de oliva del mercado en caso de sobreoferta, aunque descarta que sea necesario

Precio de la luz en España este 29 de octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

DEPORTES

Makhachev da el ‘sí’ a

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”