El PP no asistirá el jueves al acto del Congreso en el que recordará a los últimos fusilados por Franco

El PP no asistirá el próximo jueves al acto organizado por el Congreso en el que se recordará a los cinco últimos fusilados por la dictadura de Francisco Franco, alegando que eran miembros de organizaciones terroristas, tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de la rama político militar de ETA.

En rueda de prensa, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha dicho que no discute que los cinco últimos condenados pueden ser considerados víctimas del régimen, pero rechaza que sean "héroes que merezcan un reconocimiento". "Y, por lo tanto, el PP no va a estar convirtiendo en héroe a cinco terroristas", ha resumido.

En concreto, la Cámara ha organizado para el jueves, la víspera del Día de las Víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura franquista, una mesa redonda donde los escritores Aroa Moreno y Roger Mateos charlarán sobre los 50 años de la muerte de Franco y, singularmente, rememorarán las últimas ejecuciones de la franquismo.

Y es que estos fusilamientos, en concreto los referidos a los miembros del FRAP, son el 'leitmotiv' de las obras 'Mañana matarán a Daniel', cuya autora es Moreno, y 'El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo', que corresponde a Mateos.

En el coloquio, en el que también participará el cantautor Pedro Pastor, reconocido por sus letras de contenido social, se viajará en el tiempo al 27 de septiembre de 1975, tan solo dos meses antes de la muerte del dictador.

En esa fecha fueron fusilados por pelotones de voluntarios de la Guardia Civil en las poblaciones de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos los últimos condenados a muerte por el régimen franquista.

Se trata de José Humberto Baena Alonso (24 años), José Luis Sánchez Bravo Solla (19 años) y Ramón García Sanz (27 años), los tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), así como Juan Paredes Manot, alias 'Txiki' (21 años) y Ángel Otaegui (33 años), los dos miembros de la banda terrorista ETA, de la rama político militar.