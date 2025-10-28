Espana agencias

El Govern balear cree que la responsabilidad de aprobar el techo de gasto es de los 59 diputados del Parlament

El conseller de Economía, Hacienda e Investigación, Antoni Costa, ha considerado que la responsabilidad de aprobar el techo de gasto, el paso previo a presentar unos nuevos presupuestos, es de los 59 diputados que conforman el Parlament.

De esta manera ha contestado durante el pleno de este martes al portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, quien le ha preguntado si asume la responsabilidad de liderar las negociaciones para aprobar el techo de gasto.

"Creo humildemente que la responsabilidad la tenemos los 59 diputados del Parlament, que con nuestro voto podemos permitir que Baleares tenga más de 300 millones de euros más", ha dicho Costa.

También ha subrayado el compromiso de todo el Govern para que el techo de gasto y los eventuales presupuestos de 2026 se puedan aprobar.

"Lo intentaremos, porque son la mejor herramienta para los ciudadanos de Baleares", ha dicho.

Pons, por su parte, ha considerado que el Govern "da señales de motor gripado" por cuestiones como la decaída del decreto de agilización de proyectos estratégicos o la ausencia, de momento, de una nueva ley de simplificación administrativo, algo que prometió el propio Costa.

"Y con el techo de gasto creemos que está más o menos igual, no vemos a nadie dispuesto. Demuestra desgaste y parálisis", ha incidido el socialista, quien ha sostenido que esto no le sucedió a ninguno de los presidentes del Govern anteriores.

"Los únicos que no tienen capacidad para impulsar lo que querrían son ustedes", ha señalado.

