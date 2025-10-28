El Gobierno Vasco continuará buscando acuerdos con el Ejecutivo central "mientras siga habiendo partido"

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado, en referencia al impacto que puede tener la ruptura de Junts con el Gobierno central en las negociaciones sobre transferencias entre los ejecutivos central y vasco, que "mientras siga habiendo partido", el Gobierno autonómico "va a seguir jugando".

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido, en respuesta a la pregunta de un periodista, a la influencia que pueda tener la decisión de Junts de dejar de apoyar al Ejecutivo español en las negociaciones que este mantiene con el Gobierno Vasco en materia de transferencias competenciales.

La portavoz del Gobierno Vasco se ha limitado a afirmar, en la misma línea que ha mantenido en anteriores ocasiones en torno a esta cuestión, que el Ejecutivo autonómico seguirá tratando de acordar nuevos traspasos competenciales mientras continúe la legislatura. "Mientras siga habiendo partido, este gobierno va a seguir jugando", ha afirmado.