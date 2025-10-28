Espana agencias

Compromís achaca el adelanto electoral en Extremadura a un movimiento del PP contra el Gobierno para "tapar a Mazón"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha interpretado este martes la convocatoria anticipada de elecciones en Extremadura como "un movimiento" del PP para generar "inestabilidad" en el Gobierno central y "desviar la atención y tapar" los problemas judiciales que afectan al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

"Veo muy claro que esta convocatoria electoral es un movimiento del PP para decir que aquí no hay presupuestos, que no se puede gobernar, que esto es el apocalipsis", ha afirmado Micó en una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha señalado que la presidenta extremeña, María Guardiola, "hace lo que más conviene al Partido Popular a nivel estatal".

La diputada del Grupo Mixto, que abandonó la coalición electoral de Sumar con la que logró el escaño, ha afirmado que el anuncio se produce "en un contexto de debilidad del Gobierno" de coalición y a un día del aniversario de la tragedia de la dana. A su juicio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utiliza a Extremadura para tapar el desastre de Mazón" y ha reclamado elecciones en la Conunidad valenciana para poder elegir un nuevo presidente autonómico y "echar a Mazón".

MAZÓN "ESTÁ ACORRALADO" POR LA JUSTICIA

Según Compromís, el presidente valenciano fue "negligente" en la dana y "empieza a estar acorralado judicialmente", tras conocerse que la Audiencia Provincial ha autorizado nuevas diligencias para investigar qué Mazón en las horas claves de la tragedia en la que perdieron la vida 229 personas. "La sospecha se empieza a confirmar: si Mazón hubiera estado donde debía, la alarma habría llegado a tiempo y posiblemente se habrían salvado vidas", sostiene.

Por último, la diputada ha insistido en que "los valencianos no merecen un presidente que mienta y se proteja judicialmente" y ha puesto el foco en quienes le apoyan: "Un año después de la infamia y de cien versiones diferentes, la culpa ya no es solo de Mazón, sino también del PP y de Vox que lo sostienen", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia de A Coruña condena a 11 años y 4 meses de cárcel a un hombre por abusar de su sobrina menor de edad

Infobae

El Govern balear cree que la responsabilidad de aprobar el techo de gasto es de los 59 diputados del Parlament

El Govern balear cree que

Un vocal de Belate dice que los técnicos dieron "por bueno" el informe de motivación del presidente de la mesa

Un vocal de Belate dice

Defensor expresa dolor por el suicidio de una escolar en Sevilla: "Si la sociedad es agresiva se contagia en las aulas"

Defensor expresa dolor por el

El PSOE informa al Supremo de que retiró casi un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en metálico

El PSOE informa al Supremo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal de Cuentas multa

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís y a Bildu por pasarse con el gasto en las elecciones municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

El Ayuntamiento de Madrid rediseña la tasa de basuras ante el rechazo de los ciudadanos y la oposición

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Makhachev da el ‘sí’ a

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”