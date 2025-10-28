Compromís achaca el adelanto electoral en Extremadura a un movimiento del PP contra el Gobierno para "tapar a Mazón"

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha interpretado este martes la convocatoria anticipada de elecciones en Extremadura como "un movimiento" del PP para generar "inestabilidad" en el Gobierno central y "desviar la atención y tapar" los problemas judiciales que afectan al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

"Veo muy claro que esta convocatoria electoral es un movimiento del PP para decir que aquí no hay presupuestos, que no se puede gobernar, que esto es el apocalipsis", ha afirmado Micó en una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha señalado que la presidenta extremeña, María Guardiola, "hace lo que más conviene al Partido Popular a nivel estatal".

La diputada del Grupo Mixto, que abandonó la coalición electoral de Sumar con la que logró el escaño, ha afirmado que el anuncio se produce "en un contexto de debilidad del Gobierno" de coalición y a un día del aniversario de la tragedia de la dana. A su juicio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utiliza a Extremadura para tapar el desastre de Mazón" y ha reclamado elecciones en la Conunidad valenciana para poder elegir un nuevo presidente autonómico y "echar a Mazón".

MAZÓN "ESTÁ ACORRALADO" POR LA JUSTICIA

Según Compromís, el presidente valenciano fue "negligente" en la dana y "empieza a estar acorralado judicialmente", tras conocerse que la Audiencia Provincial ha autorizado nuevas diligencias para investigar qué Mazón en las horas claves de la tragedia en la que perdieron la vida 229 personas. "La sospecha se empieza a confirmar: si Mazón hubiera estado donde debía, la alarma habría llegado a tiempo y posiblemente se habrían salvado vidas", sostiene.

Por último, la diputada ha insistido en que "los valencianos no merecen un presidente que mienta y se proteja judicialmente" y ha puesto el foco en quienes le apoyan: "Un año después de la infamia y de cien versiones diferentes, la culpa ya no es solo de Mazón, sino también del PP y de Vox que lo sostienen", ha dicho.