Camarero garantiza que Mazón comparecerá "en todas las comisiones" parlamentarias "en cuanto sea convocado"

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha garantizado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá "en todas las comisiones" parlamentarias, entre ellas en la de Les Corts Valencianes y la del Senado, "en cuanto sea convocado".

"De hecho, va a comparecer a petición propia y, obviamente, en las comisiones donde comparezca, tanto en Les Corts como en la del Senado, donde también ha pedido comparecer, contestará a las preguntas que le formulen sus señorías", ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por si el jefe del Consell tiene previsto comparecer en las comisiones del Senado y de Les Corts antes que en la del Congreso, prevista para el 17 de noviembre.

Camarero ha contrapuesto esta actitud con la del Gobierno y la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, "que hace solo unos días dejó vacante su sillón en la comisión de Les Corts Valencianes no yendo a comparecer". "Eso no ocurrirá con el presidente Mazón", ha garantizado.

La pasada semana la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana aprobó su plan de trabajo pactado entre los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios y la mesa de este órgano fijó para la primera semana de noviembre la comparecencia de los representantes de las víctimas, mientras que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, acudirá el día 17. Por el contrario, en Les Corts Valencianes su testimonio sigue en este momento sin fecha.

EuropaPress

