Ayuso avisa de "deriva bolivariana" de la Justicia con la nueva ley de enjuiciamiento:"Es un asalto y un enorme peligro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este martes de la "deriva bolivariana" de la Justicia en España, con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), algo que considera que es "un asalto y un enorme peligro".

Así lo ha expresado tras la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, el mismo día en el que el Gobierno de la nación va a aprobar esta ley, que supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

La dirigente autonómica ha afirmado que esta nueva ley es "un giro de tuerca más en esa obsesión por ir minando la independencia judicial y por asaltar la justicia", en lo que considera que es "la deriva hacia lo que se llama justicia popular, la más injusta de todas".

"Es la pesadilla del Estado de Derecho y el sueño de los totalitarios que haya una justicia sin jueces", ha subrayado Díaz Ayuso, quien ha defendido que los jueces son "independientes e inamovibles", mientras que los fiscales "están sujetos a jerarquía" y elegidos por el Gobierno.

