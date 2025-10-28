Espana agencias

Andorra presenta un plan de choque contra el contrabando de tabaco en el Pas de la Casa, fronterizo con Francia

La ministra de Justicia e Interior de Andorra, Ester Molné, y el ministro de Finanzas de Andorra, Ramon Lladós, han presentado este martes en el Pas de la Casa un "ambicioso" plan de choque que busca poner freno al contrabando de tabaco y reforzar la seguridad en el pueblo fronterizo con Francia.

Según informa el Gobierno andorrano en un comunicado, la voluntad es "minimizar" la llegada de bandas organizadas procedentes de Francia dedicadas al contrabando de tabaco que generan una percepción de inseguridad ciudadana.

Molné ha afirmado que no se puede permitir "poner en riesgo la convivencia ni la reputación" del país, mientras que Lladós ha añadido que el contrabando no solo afecta a la seguridad, sino también a los ingresos públicos y a la imagen del Principado.

La primera medida anunciada es la modificación del Código Penal para crear un nuevo delito menor que penalice la entrada y salida del país por puntos fronterizos no habilitados más de una vez en 24 horas con la finalidad de acumular mercancía sensible, con penas de hasta 2 años de prisión.

También se modificará la ley de mercancías sensibles con el objetivo de incrementar las sanciones a los comerciantes que incumplan las normas de antifraude y permitir ajustar reglamentariamente la franja horaria par ala venta y transporte de tabaco.

FORMACIÓN A LOS VENDEDORES DE TABACO

Además, se formará a los empleados dedicados a la venta de dicho producto, habrá más traspaso de información de las ventas entre comerciantes, fabricantes y la administración, así como otras medidas para tener un control "reforzado" de la venta de tabaco.

De forma inmediata y mientras se valora la efectividad de las medidas del plan, se establecerá una moratoria para la concesión de nuevas licencias para vender tabaco en el Pas de la Casa.

MÁS VIGILANCIA

Por otro lado, el Gobierno andorrano incrementará los efectivos policiales y de Aduana y reforzará el dispositivo policial mientras no se lleve a cabo la convocatoria para seleccionar nuevos efectivos, con la incorporación de controles móviles en la frontera con Francia.

Actualmente se han seleccionado 8 agentes de policía y antes de finales de año se convocará un nuevo concurso para 15 plazas más, sumando un total de 23 agentes adicionales, que se acompañará de la creación de un grupo fijo en el Pas de la Casa dedicado al control del contrabando.

En el caso del cuerpo de aduana, se prevé la selección de 15 nuevos agentes, cinco de los cuales se incorporarán al grupo de antifraude.

El director de la Policía de Andorra, Bruno Lasne, y la directora adjunta de Aduana, Vanesa Garcia, han coincidido en la importancia de la coordinación entre cuerpos para actuar con "eficacia", sobretodo con el refuerzo de efectivos en el Pas de la Casa.

