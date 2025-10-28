Andalucía presume de ofrecer "certeza" con sus Presupuestos frente a la "incertidumbre" del Gobierno de Sánchez

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha reivindicado este martes la "certeza" que ofrece Andalucía con la aprobación de sus Presupuestos autonómicos en un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez genera "incertidumbre y desorden".

Así lo ha trasladado la consejera portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha aprobado el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026.

Carolina España ha incidido en destacar que el Gobierno andaluz cumple así con el "deber" que tiene con los ciudadanos de "ofrecerles un rumbo claro", de la mano de un Presupuesto que es "la guía que va a marcar las políticas del Gobierno andaluz a lo largo del año 2026".

En ese punto, la consejera ha indicado que es "deber y responsabilidad de todas las administraciones presentar un presupuesto cada año, y estamos viendo cómo en otras administraciones, como en el Gobierno de España, se ha convertido ya en una anormalidad presentar los Presupuestos Generales del Estado y se incumple permanentemente la Constitución".

"Por lo tanto, mientras otras administraciones, como el Gobierno (Pedro) Sánchez-(María Jesús) Montero, generan incertidumbre y desorden, nosotros ofrecemos seriedad, certidumbre y estabilidad, y este Presupuesto es la mayor prueba", ha proclamado la consejera de Hacienda, que ha valorado así que "Andalucía vuelve a ser una comunidad que ofrece certezas precisamente cuando España más lo necesita", y "donde otros improvisan, nosotros planificamos, y donde otros presentan excusas, nosotros presentamos resultados".

Carolina España ha recordado que los de 2026 son los cuartos Presupuestos andaluces de la actual legislatura y los octavos que elabora el Gobierno de la Junta desde que Juanma Moreno fue investido por primera vez presidente en enero de 2019, y constituyen "una muestra más de nuestra estabilidad y también de nuestro compromiso con los andaluces", al tiempo que reafirma que el Ejecutivo del PP-A "nunca ha desatendido su obligación de presentar y aprobar un presupuesto".

La consejera de Hacienda ha sostenido que este Presupuesto de 2026 pretende "seguir transformando Andalucía", y entre sus prioridades figuran las de "defender y reforzar los servicios públicos fundamentales, apostar por la transformación económica de nuestra tierra" y aplicar "el máximo rigor en las cuentas para poder sacar el máximo provecho a los impuestos que pagan los ciudadanos".

"UN COMPROMISO MÁS QUE UN CONJUNTO DE CIFRAS"

Ha defendido también que el proyecto de Presupuestos "es más que un conjunto de cifras", de forma que es "un compromiso de un Gobierno que escucha, que trabaja para mejorar día a día la vida de los andaluces", así como ha valorado que son "unas cuentas que nacen del rigor, que se destinan al bienestar de los andaluces, que combinan estabilidad con crecimiento y que, de alguna forma, reflejan cuál es la forma de gobernar" del Ejecutivo que preside Juanma Moreno, con "diálogo, solvencia, responsabilidad".

"Frente a la incertidumbre y a la improvisación que tenemos por parte del Gobierno central", desde la Junta de Andalucía "ofrecemos certidumbre, solvencia, equilibrio", ha insistido en defender la portavoz, quien también ha reivindicado que "es el apoyo mayoritario" de los andaluces "a Juanma Moreno" en las urnas "lo que hace que esta tierra tenga un futuro mejor" y "garantizado para el 2026" de la mano de unos Presupuestos que serán aprobados en el Parlamento antes de que acabe este año 2025, según ha recordado.

La consejera ha defendido igualmente que, para el Gobierno de Juanma Moreno, los "ocho millones y medio de andaluces" son sus "únicos socios". "Por ellos trabajamos, de ellos nos ocupamos", ha añadido para reivindicar que al Ejecutivo del PP-A "lo que nos mueve es el interés general de los ciudadanos", y gobiernan "para todos", desde la premisa de que "no hay más interés que el de Andalucía".

Carolina España ha concluido proclamando que los Presupuestos de 2026 "vienen con acento andaluz, están pensados por y para Andalucía y, sin lugar a duda, son los presupuestos de Andalucía y para Andalucía".