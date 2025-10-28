Alegría respalda al candidato del PSOE extremeño aunque esté imputado en un juzgado: "los militantes han hablado"

La ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respaldado hoy que Miguel Ángel Gallardo sea candidato a la Junta de Extremadura en las elecciones adelantadas que se han convocado para el 21 de diciembre a pesar que esté investigado en un procedimiento judicial que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. También ha señalado que resulta "curiosa" la "absoluta incapacidad" del Gobierno extremeño para llegar a acuerdos con Vox en dos años de Legislatura por lo que la presidenta regional se ha visto obligada a convocar elecciones.

Al ser preguntada, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuál era su posición al respecto de que un imputado en una causa judicial encabezara la lista del PSOE a la Junta extremeña, la Portavoz del Ejecutivo ha recordado que en Extremadura ha habido primarias en dos ocasiones: "los militantes de esa tierra han hablado con claridad y solo le puedo trasladar todo el apoyo al Secretario general".

En cuanto a su valoración sobre la decisión de María Guardiola de adelantar los comicios electorales regionales al 21 de diciembre, tras ver la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos de 2025, Pilar Alegría ha señalado que esta es una competencia que tiene la jefa del Ejecutivo regional como presidenta.

"Si así lo ha considerado yo solamente mostrar y manifestar mi respeto y, por supuesto, si hay algún otro presidente o presidenta de comunidades autónomas que las quiera adelantar, está en, lógicamente, su competencia y está en su derecho", ha exclamado en relación con la posibilidad de que el presidente de Aragón siguiera la misma senda si no consigue aprobar las cuentas públicas de la región para el próximo año.

No obstante, ha considerado "curioso" que en dos años de Legislatura se ha podido comprobar que en el primer año se rompió el Gobierno porque la ultraderecha decidió abandonarlo y en el segundo, ha añadido, se ha demostrado la "absoluta incapacidad" para llegar a ningún tipo de acuerdo y por eso se han convocado las elecciones.