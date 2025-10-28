Espana agencias

Alegría respalda al candidato del PSOE extremeño aunque esté imputado en un juzgado: "los militantes han hablado"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respaldado hoy que Miguel Ángel Gallardo sea candidato a la Junta de Extremadura en las elecciones adelantadas que se han convocado para el 21 de diciembre a pesar que esté investigado en un procedimiento judicial que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. También ha señalado que resulta "curiosa" la "absoluta incapacidad" del Gobierno extremeño para llegar a acuerdos con Vox en dos años de Legislatura por lo que la presidenta regional se ha visto obligada a convocar elecciones.

Al ser preguntada, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuál era su posición al respecto de que un imputado en una causa judicial encabezara la lista del PSOE a la Junta extremeña, la Portavoz del Ejecutivo ha recordado que en Extremadura ha habido primarias en dos ocasiones: "los militantes de esa tierra han hablado con claridad y solo le puedo trasladar todo el apoyo al Secretario general".

En cuanto a su valoración sobre la decisión de María Guardiola de adelantar los comicios electorales regionales al 21 de diciembre, tras ver la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos de 2025, Pilar Alegría ha señalado que esta es una competencia que tiene la jefa del Ejecutivo regional como presidenta.

"Si así lo ha considerado yo solamente mostrar y manifestar mi respeto y, por supuesto, si hay algún otro presidente o presidenta de comunidades autónomas que las quiera adelantar, está en, lógicamente, su competencia y está en su derecho", ha exclamado en relación con la posibilidad de que el presidente de Aragón siguiera la misma senda si no consigue aprobar las cuentas públicas de la región para el próximo año.

No obstante, ha considerado "curioso" que en dos años de Legislatura se ha podido comprobar que en el primer año se rompió el Gobierno porque la ultraderecha decidió abandonarlo y en el segundo, ha añadido, se ha demostrado la "absoluta incapacidad" para llegar a ningún tipo de acuerdo y por eso se han convocado las elecciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Morant reprocha a Mazón que se tomara "todo el tiempo del mundo" el 29-O: "Un tiempo que no tuvieron los fallecidos"

Morant reprocha a Mazón que

Bolaños ve "histórica" la ley que deja las causas penales en manos de fiscales:"Han tenido que pasar 106 ministros"

Bolaños ve "histórica" la ley

Gallardo será candidato del PSOE sin primarias, "convencido" de que Guardiola "se come los turrones en su casa"

Gallardo será candidato del PSOE

Andorra presenta un plan de choque contra el contrabando de tabaco en el Pas de la Casa, fronterizo con Francia

Andorra presenta un plan de

El PSC asegura que el Gobierno "continuará con voluntad de diálogo" pese a la ruptura de Junts

El PSC asegura que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos hombres detenidos en Alicante

Dos hombres detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer cuyo cadáver ocultaron dos semanas: la Policía Nacional atribuye al crimen un posible móvil económico

La jefa de coordinación del 112 Valencia reconoce que el día de la DANA se estudió enviar la alerta a las 18:35

El Gobierno amplía la cobertura de la Ley ELA a otras enfermedades irreversibles mediante un nuevo real decreto

La Armada refuerza la seguridad del Estrecho de Gibraltar con el buque ‘Vigía’: el buque con más de 30 años estará dos meses en este enclave

Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros:el PSOE justifica ante el Supremo la caja en efectivo de 940.388 euros que manejó en la etapa de Ábalos y Cerdán

ECONOMÍA

Si estás obligado a trabajar

Si estás obligado a trabajar los festivos, esto es lo que te tiene que pagar la empresa, según un abogado

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Agricultura desoye a la CNMC y abre la puerta a retirar aceite de oliva del mercado en caso de sobreoferta, aunque descarta que sea necesario

Precio de la luz en España este 29 de octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Makhachev da el ‘sí’ a

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”