Vox se niega a valorar una moción de censura por considerarla una táctica de Junts

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha rechazado este lunes valorar una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez, alegando que trasladar el foco a este debate es una táctica de Junts, que "tiene que sacar la cabecita" por su pugna con Aliança Catalana.

Así lo ha hecho el portavoz nacional en rueda de prensa en Bambú, mientras la cúpula de Junts está reunida para decidir si rompe con el PSOE y el fantasma de la moción de censura sobrevuela de nuevo. Sólo el PP puede hacer uso de esta herramienta parlamentaria, habida cuenta de que son necesarios 35 diputados.

Para Fúster, "es la técnica del separatismo de siempre" y ha recalcado que Junts "tiene que sacar la cabecita porque les va fatal en las encuestas internas" o "en Cataluña les están comiendo la tostada", en alusión al alza de Aliança Catalana en los sondeos. Según el portavoz nacional, "la única posición" del expresidente catalán Carles Puigdemont que importa a Vox "es que esté sentado en una celda, en un camastro". "Tiene que entregarse, pasar a disposición judicial e ir a la cárcel por golpista y ladrón", ha añadido.

Así, ha negado que Vox vaya a dedicarse a reflexionar sobre una moción de censura, y ha insistido en la postura expresada cada vez que la posibilidad de hacer uso de esta herramienta salta a la palestra. Los de Santiago Abascal mantienen que apoyarían una moción del PP si se convocan elecciones inmediatas y no hay cesiones al independentismo. "No nos vamos a dedicar a eso, el día que alguien la presente diremos exactamente cuál es nuestra posición, pero con separatistas no", ha señalado.

