Vox pide registros en Ferraz y los domicilios de cargos del PSOE para evitar la destrucción de pruebas sobre sus cuentas

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que los servicios jurídicos del partido van a acudir al juzgado de guardia para solicitar que se registre la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz, así como los domicilios de los cargos del partido que hayan tenido acceso a las cuentas de la organización para evitar que destruyan pruebas.

Fúster ha anunciado en rueda de prensa que Vox ha tomado esta decisión después de leer en 'El Debate' que el exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón se habría llevado una copia la contabilidad del partido, que incluye los pagos en metálico al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros miembros del PSOE.

En Vox consideran que esta información pone de manifiesto que existe un "riesgo evidente de destrucción de pruebas" y, por eso se van a dirigir al juzgado de guardia para que, como medida cautelar, se proceda a registrar la sede socialista.

"También vamos a pedir una orden de entrada y registro en los domicilios particulares de todos aquellos cargos del PSOE que puedan haber tenido acceso a esa contabilidad", ha añadido.

