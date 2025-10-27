Vox aconseja al PP a dejarse de "víctimismos" y "tonterías" con "la pinza" y centrarse en pactar presupuestos en CCAA

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, José Antonio Fúster, ha aconsejado este lunes al PP a dejarse de "victimismos" y "tonterías" con la "pinza" para acabar con Alberto Núñez Feijóo y le ha animado a centrarse en gestionar las comunidades donde gobierna y, singularmente, a pactar los presupuestos.

En rueda de prensa, Fúster ha subrayado que un momento en el que queda "Gobierno de corrupción para rato", como dijo en un lapsus la semana pasada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Vox tenga que "soportar" que el PP, "en una campaña algo coordinada", lance en entrevistas la idea de que quiere "acabar con Feijóo" y insista con lo de "la pinza" cuando ésta, ha repuesto, "no existe".

El dirigente de Vox ha llamado a los 'populares' a dejarse de "victimismos" y de "tonterías" y a "centrarse en la gestión" de aquellas comunidades donde gobierna, "que bastante tienen". En concreto, Fúster ha enumerado que el PP debe dedicarse a arreglar el "desastre" de los cribados de cáncer de mama, a solventar el caos de los incendios forestales y a rectificar sus políticas de "fanatismo" climático.

RECHAZA EL APOYO A LA ENMIENDA DEL PSOE EN EXTREMADURA

Preguntado, en concreto, sobre si en Extremadura existe alguna negociación de última hora para tratar de sacar adelante los Presupuestos y evitar así un adelanto electoral, como ya ha advertido su presidenta, María Guardiola, Fúster ha respondido que "no hay ninguna".

El portavoz de Vox ha dicho tener la sensación de que Guardiola "no conoce el procedimiento parlamentario" porque la presidenta sostiene que le van a tumbar ya las cuentas públicas, lo cual sólo podría darse en el caso de que Vox aprobara la enmienda a la totalidad del PSOE, algo que ha rechazado de plano que vayan a hacer.

"Quizá sea que (Guardiola) no ha hablado con los nuestros... A ver si va a ser eso", ha ironizado Fúster, quien ha insistido en que "en ningún caso" apoyarán la enmienda a la totalidad del socialismo "corrupto". "Y en Extremadura hay socialismo corrupto de enorme importancia", ha remarcado.

Preguntado en este punto si cree que el rechazo a esa enmienda puede leerse como un gesto para tender la mano a Guardiola, Fúster ha comentado que Vox no tiende la mano "a nadie" y menos a una presidenta que no cuenta con la mayoría absoluta y que "necesita apoyo".

El reglamento de la Asamblea extremeña establece que se someterán a votación "las enmiendas a la totalidad defendidas" y que el proyecto queda rechazado "si el Pleno acordase la devolución". En el Congreso, esa votación de enmiendas de totalidad es conjunta porque todas buscan el mismo objetivo, que es devolver el proyecto al Ejecutivo.

En todo caso, considera que Guardiola puede encontrar "con mucha más facilidad" el apoyo que requiere para sacar adelante los presupuestos en el PSOE que en Vox, porque la presidenta extremeña "ha dado pruebas más que evidentes en este tiempo de estar mucho más cerca del progreso de que las tesis de la reconstrucción y la prioridad nacional". "Pues que se lo pide a ellos, que con nosotros es que ni habla", ha reiterado.

16 MESES SIN MANTENER NINGUNA REUNIÓN

Sobre cuál es la situación en Aragón entre el PP y Vox, donde el nivel de enconamiento para sacar los presupuestos es importante, Fúster ha venido a desmentir que haya habido reunión alguna en Madrid con el presidente aragonés Jorge Azcón para fumar la pipa de la paz.

Y ha señalado al PP como el culpable de generar este ambiente porque ha puesto de relieve que Vox siempre ha estado ahí para reunirse y hablar sobre los presupuestos, como se ha hecho en otras comunidades sin ningún problema. Pero en Aragón, ha lamentado, ambos partidos llevan más de 16 meses sin tener un encuentro.

"Señor Azcón, así es muy difícil", ha manifestado Fúster dirigiéndose al presidente aragonés, al que ha recordado que si necesita aliados para las cuentas públicas, "lo mínimo es mantener abierto un canal de comunicación".