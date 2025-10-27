Espana agencias

PSOE-A urge a Moreno a "reprobar" al portavoz parlamentario del PP-A por su "miserable" reacción a la protesta de Amama

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha urgido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a "reprobar públicamente" al portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín.

El motivo son sus declaraciones "absolutamente miserables" en las que vino a "atacar, amedrentar e insultar a las mujeres andaluzas" que se sumaron este pasado domingo a la concentración convocada por la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla Amama ante el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia del Gobierno andaluz.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento ha realizado este requerimiento a Juanma Moreno en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha valorado el resultado de dicha concentración de este domingo que contó con "el respaldo mayoritario de todos los andaluces", según ha defendido.

Tras dicha movilización, la representante del PSOE-A se ha reafirmado en la idea de que "Andalucía es una tierra de mujeres valientes con un presidente cobarde", y "están siendo las mujeres andaluzas las que están abanderando la desesperación de los andaluces ante la nefasta gestión sanitaria del PP en Andalucía".

María Márquez ha subrayado que quienes secundaron la concentración este domingo pedían fundamentalmente la "dimisión" del presidente de la Junta y clamaban por la "sanidad pública", porque "los andaluces sabemos que es incompatible" que Juanma Moreno "sea el presidente de Andalucía y que los andaluces tengamos garantía en la asistencia sanitaria pública", según ha considerado.

La representante del PSOE-A se ha hecho eco de la valoración que de dicha concentración realizó el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, quien habló de "fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos" que respaldaban dicha protesta, y ha emplazado a Juanma Moreno a que, "de manera inmediata, repruebe públicamente" a dicho cargo 'popular' que "dijo que las mujeres andaluzas fracasaron" con esta movilización.

"Si Moreno Bonilla no reprueba de manera inmediata a su portavoz en el Parlamento, entenderemos que fue él quien lo mandó", y que Toni Martín "ayer era un 'mandado' de Moreno", según ha avisado la dirigente socialista, que ha tachado de "absolutamente miserables" las declaraciones del portavoz 'popular', y ha sostenido que "se está ejerciendo violencia institucional contra estas mujeres".

"No cabe más ruindad y no se puede ser más miserable que atacar precisamente a las víctimas" de los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza, ha aseverado María Márquez, quien también se ha preguntado si es que el PP "piensa que las mujeres andaluzas son tontas y se manifiestan porque se lo dice el PSOE o un sindicato", de forma que se las puede "teledirigir".

"¿DÓNDE ESTABA MORENO?"

De igual modo, también se ha preguntado "dónde estaba" Juanma Moreno mientras se producía este domingo dicha concentración, y ha lamentado que el presidente "no tuvo bastante esta semana" pasada "haciendo el ridículo más espantoso" al dejar su "escaño vacío" en el Parlamento "ante el debate más importante" que se ha vivido allí "en los últimos años", en referencia al del pasado miércoles sobre la situación de la sanidad andaluza.

María Márquez ha cargado contra Moreno por ser "un presidente que huye, se esconde, un presidente cobarde ante la crisis sanitaria más grave que vive Andalucía", y ha criticado que este pasado domingo "tampoco dio la cara" y "también se escondió" mientras "miles de hombres y mujeres" estaban "en las calles gritando 'sanidad pública' y pidiendo su dimisión".

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha exigido "empatía" al Gobierno andaluz, así como que "se dejen de mentiras, de insultos, de intentar culpar a otros", y que tengan "un poquito más de sensibilidad, de humildad y de empatía", así como ha dicho que los socialistas andaluces no esperan ya "nada" de un presidente "insensible, sin alma" como, en su opinión, es Juanma Moreno, a quien sólo ven "preocupado por los votos" e intentando "culpar a otros" para evitar que su gobierno asuma alguna "responsabilidad de lo que está pasando".

Además, la dirigente socialista ha remarcado que este martes "se cumple un mes desde que se destapara este asunto" de los cribados de cáncer, y desde entonces se sigue "sin saber qué ha pasado" y "en la fase cero de la solución de la crisis", porque "nadie nos ha dado ninguna explicación", según ha criticado para concluir urgiendo al Gobierno del PP-A a que "se dejen de falsedad, de hipocresía y de cinismo", y a que "de verdad que nos aclaren a los andaluces con hechos qué es lo que ha pasado un mes después" de comenzar a hablarse de este asunto.

EuropaPress

