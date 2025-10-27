Podemos no desvela si apoyará la Ley de Enjuiciamiento criminal, pero exige al PSOE actuar contra los "fachas con toga"

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que estudiarán el contenido de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, con vistas a fijar el sentido de su voto cuando llegue al Congreso.

No obstante, ha advertido al PSOE que el problema de la justicia no se arregla con esta ley sino que pasa por actuar ante los "fachas con toga" que, a su juicio se dedican a hacer "política" y están inmersos en el "golpismo judicial".

En rueda de prensa este lunes en la sede de la formación morada, Fernández ha exhortado al PSOE a que utilice la mayoría plurinacional que existe en el Congreso para "cambiar la correlación de fuerzas" que existe en el Poder Judicial.

De hecho, Fernández ha acusado a los socialistas de haber entregado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la derecha del PP, con magistrados que están "entregados a hacer política" y "haciendo golpismo judicial".

"Yo sé que hay mucha gente que se cabrea cuando decimos que hay en este país fachas con toga, pero es que es la realidad. Lo que debería hacer el PSOE es que use esa mayoría en el Congreso para cambiar la correlación de fuerzas del CGPJ", ha apostillado.

LA VERDADERA OPOSICIÓN SON LOS JUECES "REACCIONARIOS"

Los 'morados' han planteado en diversas ocasiones que el PSOE se avenga a reformar la ley para elegir a los vocales del CGPJ y rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a sus integrantes, pasando de dos tercios de la cámara a mayoría absoluta, para así eludir al PP en la remodelación del organismo de gobierno de los jueces.

A su juicio, el objetivo del Gobierno debería ser que el Consejo General del Poder Judicial no esté "entregado a la derecha" y sea su "ariete político", dado que es "incontrovertible, incuestionable, indubitable y palmario que en España la oposición la abanderan los jueces "reaccionarios" en lugar del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, al que ha definido como un "vago y haragán".