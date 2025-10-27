Espana agencias

Podemos critica "falta de respeto" del PP-A hacia los manifestantes en defensa de la sanidad y que busque "manipular"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha denunciado este lunes la "falta de respeto" del PP-A hacia las personas que se manifestaron ayer ante el Palacio de San Telmo de Sevilla en defensa de la sanidad pública tras la crisis del cribado de cáncer de mama, y que haya buscado "manipular".

En un comunicado, Martínez se ha referido así a las manifestaciones del portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, calificando de "fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos" la concentración convocada por Amama Sevilla en el Palacio de San Telmo.

"Los representantes públicos, como es el portavoz del PP en el Parlamento, deberían tener un mínimo respeto a la gente y a la ciudadanía", ha señalado Martínez, que ha acusado al PP-A de "faltarle el respeto" a las mujeres afectadas y "tratar de manipular la información" sobre la movilización.

En este sentido, la dirigente andaluza ha denunciado que "el Ayuntamiento de Sevilla utilizó las redes sociales del servicio de Emergencias para dar una cifra de manifestantes que, a todas luces, era falsa", una práctica "indigna de una institución pública".

Asimismo, ha reprochado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que "no fuera capaz de dar la cara y envió unas declaraciones grabadas, sin convocatoria ante periodistas".

"No todo se soluciona con márketing y eso es precisamente lo que está intentando hacer el PP, gestionando una crisis sanitaria como si fuera una crisis de imagen", ha señalado la dirigente de Podemos, para quien el Gobierno de Juanma Moreno "ha ido dando tumbos desde el primer momento" ante la crisis del cribado de cáncer de mama.

"La única verdad en todo esto es que se ha llegado hasta aquí por una serie de decisiones políticas que han sustituido lo público por lo privado, poniendo en riesgo la salud de las mujeres andaluzas", ha denunciado.

