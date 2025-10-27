Espana agencias

Óscar López dice que Mazón no debería seguir como presidente valenciano y culpa a Feijóo y Abascal

Por Newsroom Infobae

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha eludido hoy responder sobre si el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, debería ir o no al funeral de Estado. En su opinión, debería haber dimitido ya y ha acusado a Feijóo y a Vox de sostenerle.

López, que ha presentado hoy el informe 'El ecosistema de Spin-offs Deep Tech en España', ha sido preguntado si cree que el presidente valenciano debería ir al funeral de Estado y ha espetado: "Yo creo que Mazón no debería ser presidente de la Comunidad Valenciana ya".

Sin embargo, ha advertido de que Mazón cuenta con un doble "apuntamiento". Se trata, ha dicho, del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y del presidente de Vox, Santiago Abascal. Sin su apoyo, ha precisado "no sería presidente de la Comunidad Valenciana".

En este sentido, ha recordado los sondeos que se han realizado a este respecto, algunos de los cuales apuntan que un 75 por ciento de los valencianos creen que no debería seguir como presidente de la región y también ha señalado las "movilizaciones en la Comunidad Valenciana".

Finalemente, Óscar López ha señalado que "es una excelente pregunta para los responsables de que Mazón siga siendo presidente, que se llaman Feijóo y Abascal".

