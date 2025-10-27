Espana agencias

Morant dice que el Gobierno mantiene la idea de presentar Presupuestos y Junts deberá elegir entre progreso e involución

La ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, considera que Junts, tras romper con el Gobierno, tendrá que decidir si quiere "esta España que progresa o una España de involución". De entrada, ha reiterado la intención del Gobierno de presentar Presupuestos para 2026.

En declaraciones en el Congreso antes de que Carles Puigdemont oficializase la ruptura, Diana Morant ha indicado que no sabe como se va a traducir la decisión adoptada por la Ejecutiva de Junts, pero ha querido dejar claro que el Gobierno va a seguir con sus propuestas, con "la máxima ambición".

"Junts tendrá que elegir si lo que quiere es esta España que progresa o una España de involución porque no hay alternativa --ha señalado--. Veremos cómo se cristaliza, pero no creo que el electorado de Junts la haya votado para que entren Vox y el PP a gobernar".

También en el Congreso, otra ministra, la titular de Igualdad, Ana redondo, ha asegurado que el Gobierno está "tranquilo" y convencido de que "cumple sus promesas". "Dos años yo creo que nos avalan", ha comentado.

